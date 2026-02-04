Den 18-volts batteridrivna gräsklipparen är lätt, manövrerbar och utrustad med en kraftfull, borstlös motor. Gräsmattor på upp till 350 m² klipps snabbt och precist med en arbetsbredd på 34 cm. Klipphöjden kan enkelt justeras i fem nivåer, från 25 till 65 mm, för att passa dina behov. Tack vare den intelligenta motorstyrningen med iPower-funktionen justeras hastigheten automatiskt efter gräsets förhållanden under klippningen. När gräskanter eller gränser ska klippas, kammar gräskammarna upp grässtråna för att säkerställa att de klipps effektivt. Med 2-i-1 klippsystemet kan gräsklippet antingen spridas jämnt över gräsmattan som naturlig gödning vid mulching eller samlas i den 35 liter stora uppsamlaren – vilket möjliggör längre, oavbruten klippning. Det höjdjusterbara handtaget ger en bekväm arbetsposition, och den hopfällbara ramen gör den kompakt vid förvaring. De integrerade bärhandtagen gör det enkelt att bära gräsklipparen uppför trappor eller över hinder. Ett batteri och en snabbladdare ingår.