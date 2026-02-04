LMO 3-18 (inkl. batteri och laddare)
Lätt och manövrerbar 18 V batteridriven gräsklippare med en kraftfull borstlös motor och en klippbredd på 34 cm. Lämplig för gräsmattor på upp till 350 m². Batteri och snabbladdare ingår.
Den 18-volts batteridrivna gräsklipparen är lätt, manövrerbar och utrustad med en kraftfull, borstlös motor. Gräsmattor på upp till 350 m² klipps snabbt och precist med en arbetsbredd på 34 cm. Klipphöjden kan enkelt justeras i fem nivåer, från 25 till 65 mm, för att passa dina behov. Tack vare den intelligenta motorstyrningen med iPower-funktionen justeras hastigheten automatiskt efter gräsets förhållanden under klippningen. När gräskanter eller gränser ska klippas, kammar gräskammarna upp grässtråna för att säkerställa att de klipps effektivt. Med 2-i-1 klippsystemet kan gräsklippet antingen spridas jämnt över gräsmattan som naturlig gödning vid mulching eller samlas i den 35 liter stora uppsamlaren – vilket möjliggör längre, oavbruten klippning. Det höjdjusterbara handtaget ger en bekväm arbetsposition, och den hopfällbara ramen gör den kompakt vid förvaring. De integrerade bärhandtagen gör det enkelt att bära gräsklipparen uppför trappor eller över hinder. Ett batteri och en snabbladdare ingår.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull borstlös motor
iPower
2-i-1-klippsystem
Effektiv fyllning av gräsuppsamlartanken.
Nivåindikering
Enkel justering av klipphöjd
Klipper ända fram till kanten på gräsmattan.
Platssparande design
Integrerat bärhandtag
Ergonomiskt användningskoncept
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärbredd (cm)
|34
|Skärhöjd (mm)
|25 - 60
|Justering av klipphöjd
|5x
|Gräsuppsamlare volym (l)
|35
|Drivning
|Borstlös motor
|Hastighet (varv/min)
|3500
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Prestanda per batteriladdning* (m²)
|Max. 350 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 28 (5,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 5.0 Ah batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V laddare (1 st.)
- Kompostkit
- Gräsuppsamlare
Standardutrustning
- Blad
- Handtag med ställbar höjd
- Integrerat bärhandtag
- Nivåindikering
Videos
Användningsområden
- Gräsmatta
Tillbehör
