Kraftfull och mycket manövrerbar: Med två 18-voltsbatterier och en borstlös 36-voltsmotor är LMO 4-18 den perfekta lösningen för gräsmattor på upp till 450 m². Den låga vikten gör gräsklipparen särskilt lätt att manövrera och smidig, även på ojämn terräng och runt hinder. Arbetsbredden är 37 cm och klipphöjden kan justeras centralt i fem steg mellan 25 och 65 mm. Tack vare den intelligenta motorstyrningen i iPower-funktionen anpassas hastigheten automatiskt efter gräsets förhållanden under klippning. Gräskammar fångar automatiskt upp grässtrån även nära kanter. Med 2-i-1-klippsystemet kan gräsklippet antingen spridas jämnt över gräsmattan som naturlig gödning med hjälp av en mulchplugg, eller samlas upp i den stora 40-liters gräsuppsamlaren – vilket möjliggör längre oavbruten klippning. Styrhandtaget kan justeras i höjd för en bekväm arbetsställning. När ramen fälls ihop tar gräsklipparen mindre plats vid förvaring. Ett stort, robust bärhandtag gör det enkelt att bära gräsklipparen uppför trappor och över hinder. Två batterier och snabbladdare ingår.