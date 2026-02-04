LMO 4-18 Dual (inkl. batteri och laddare)
Två 18 V batterier driver en kraftfull 36 V motor, kombinerat med en klippbredd på 37 cm – perfekt för gräsmattor på upp till 450 m². Batterier och snabbladdare ingår.
Kraftfull och mycket manövrerbar: Med två 18-voltsbatterier och en borstlös 36-voltsmotor är LMO 4-18 den perfekta lösningen för gräsmattor på upp till 450 m². Den låga vikten gör gräsklipparen särskilt lätt att manövrera och smidig, även på ojämn terräng och runt hinder. Arbetsbredden är 37 cm och klipphöjden kan justeras centralt i fem steg mellan 25 och 65 mm. Tack vare den intelligenta motorstyrningen i iPower-funktionen anpassas hastigheten automatiskt efter gräsets förhållanden under klippning. Gräskammar fångar automatiskt upp grässtrån även nära kanter. Med 2-i-1-klippsystemet kan gräsklippet antingen spridas jämnt över gräsmattan som naturlig gödning med hjälp av en mulchplugg, eller samlas upp i den stora 40-liters gräsuppsamlaren – vilket möjliggör längre oavbruten klippning. Styrhandtaget kan justeras i höjd för en bekväm arbetsställning. När ramen fälls ihop tar gräsklipparen mindre plats vid förvaring. Ett stort, robust bärhandtag gör det enkelt att bära gräsklipparen uppför trappor och över hinder. Två batterier och snabbladdare ingår.
Egenskaper och fördelar
18 V + 18 V = 36 V kraftKraftfull 36 V motor som drivs av två 18 V Li-Ion batterier.
Kraftfull borstlös motorHög prestanda och längre produktlivslängd.
iPowerExtra prestanda och optimerad batteritid. Tack vare den intelligenta motorstyrningen justeras hastigheten automatiskt efter gräsets förhållanden under klippning.
2-i-1-klippsystem
- Det klippta gräset samlas effektivt upp i gräsuppsamlingsbehållaren under klippningen.
- Mulchfunktion: Genom att använda mulchkitet sprids det klippta gräset som naturligt gödselmedel för gräsmattan.
- Slipad stålkniv för ett prydligt klippresultat utan ojämnt klippta grässtrån.
Effektiv fyllning av gräsuppsamlartanken.
- Tack vare den optimerade luftflödesfunktionen fylls gräsuppsamlartanken upp till 95%. Detta innebär mindre driftstopp under arbetet.
- Luckan på gräsuppsamlartanken stängs när den är helt full och behöver tömmas.
Enkel justering av klipphöjd
- Med ett enkelt drag kan klipphöjden enkelt justeras till en av fem nivåer, från 25 mm till 65 mm.
Klipper ända fram till kanten på gräsmattan.
- Gräskammarna fångar automatiskt upp gräset ända ut till kanten.
Platssparande design
- Textiluppsamlingsbehållaren kan fällas ihop och tar väldigt lite plats när den förvaras på gräsklipparen.
- Det fällbara handtaget möjliggör platssparande förvaring.
Integrerat bärhandtag
- Integrerat bärhandtag för enkel transport.
Ergonomiskt användningskoncept
- Det främre handtaget kan anpassas efter individuell kroppsstorlek så att du alltid kan arbeta i upprätt ställning.
- Skumhandtaget ger ett säkrare och bekvämare grepp.
- Manöverenheten på styrhandtaget gör användningen enkel.
Specifikationer
Tekniska data
|Volt (V)
|36
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärbredd (cm)
|37
|Skärhöjd (mm)
|25 - 65
|Justering av klipphöjd
|5x
|Gräsuppsamlare volym (l)
|40
|Drivning
|Borstlös motor
|Hastighet (varv/min)
|3500
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|2
|Prestanda per batteriladdning* (m²)
|Max. 450 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 40 (5,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Följande ingår
- Variant: Inklusive batteri och laddare
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batteri (2 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power snabbladdare (2 st.)
- Kompostkit
- Gräsuppsamlare
Standardutrustning
- Blad
- Handtag med ställbar höjd
- Integrerat bärhandtag
- Nivåindikering
