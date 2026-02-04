Med två 18-voltsbatterier och en kraftfull, borstlös 36-voltsmotor är LMO 5-18 perfekt för stora gräsmattor på upp till 550 kvadratmeter. Gräsklipparen är lätt och smidig, vilket gör den enkel att manövrera över ojämn terräng och runt hinder. Klippbredden är 41 centimeter och klipphöjden kan centralt justeras i sex nivåer mellan 25 och 75 millimeter. Tack vare den intelligenta motorstyrningen i iPower-funktionen anpassas hastigheten automatiskt efter gräsets förhållanden under klippningen. När kanter eller gränser ska klippas kammar gräskammarna upp grässtråna, vilket gör att de klipps mer effektivt. Med 2-i-1-klippsystemet fördelas gräsklippet jämnt över gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel vid mulching, eller samlas i den 45-liters uppsamlingsbehållaren – för längre klippning utan avbrott. Det teleskopiska styrhandtaget kan justeras för en bekväm arbetsställning. När ramen fälls ihop tar gräsklipparen minimalt med förvaringsutrymme. Ett stort och robust bärhandtag gör den enkel att bära uppför trappor och över hinder. Två batterier och snabbladdare ingår.