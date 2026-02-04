LMO 5-18 Dual (inkl. batteri och laddare)
Dubbel kraft: Den kraftfulla 36 V-motorn drivs av två 18 V-batterier – perfekt för att klippa stora gräsmattor på upp till 550 m². Batterier och snabbladdare ingår.
Med två 18-voltsbatterier och en kraftfull, borstlös 36-voltsmotor är LMO 5-18 perfekt för stora gräsmattor på upp till 550 kvadratmeter. Gräsklipparen är lätt och smidig, vilket gör den enkel att manövrera över ojämn terräng och runt hinder. Klippbredden är 41 centimeter och klipphöjden kan centralt justeras i sex nivåer mellan 25 och 75 millimeter. Tack vare den intelligenta motorstyrningen i iPower-funktionen anpassas hastigheten automatiskt efter gräsets förhållanden under klippningen. När kanter eller gränser ska klippas kammar gräskammarna upp grässtråna, vilket gör att de klipps mer effektivt. Med 2-i-1-klippsystemet fördelas gräsklippet jämnt över gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel vid mulching, eller samlas i den 45-liters uppsamlingsbehållaren – för längre klippning utan avbrott. Det teleskopiska styrhandtaget kan justeras för en bekväm arbetsställning. När ramen fälls ihop tar gräsklipparen minimalt med förvaringsutrymme. Ett stort och robust bärhandtag gör den enkel att bära uppför trappor och över hinder. Två batterier och snabbladdare ingår.
Egenskaper och fördelar
18 V + 18 V = 36 V kraft
Kraftfull borstlös motor
iPower
2-i-1-klippsystem
Effektiv fyllning av gräsuppsamlartanken.
Enkel justering av klipphöjd
Klipper ända fram till kanten på gräsmattan.
Platssparande design
Integrerat bärhandtag
Ergonomiskt användningskoncept
Specifikationer
Tekniska data
|Volt (V)
|36
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärbredd (cm)
|41
|Skärhöjd (mm)
|25 - 70
|Justering av klipphöjd
|6x
|Gräsuppsamlare volym (l)
|45
|Drivning
|Borstlös motor
|Hastighet (varv/min)
|3500
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|2
|Prestanda per batteriladdning* (m²)
|Max. 550 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 40 (5,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14
|Mått (L × B × H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Följande ingår
- Variant: Inklusive batteri och laddare
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batteri (2 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power snabbladdare (2 st.)
- Kompostkit
- Gräsuppsamlare
Standardutrustning
- Blad
- Handtag med ställbar höjd
- Integrerat bärhandtag
- Nivåindikering
Videos
Användningsområden
- Gräsmatta
Tillbehör
LMO 5-18 Dual (inkl. batteri och laddare) Sök reservdelar
