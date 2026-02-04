Den batteridrivna grästrimmern LTR 18-30 är en äkta allroundmaskin. Med sin trimmertråd med vriden profil garanterar trimmern precision i arbetet och gör det lätt att komma åt i alla hörn och trånga utrymmen i trädgården. Tråden har alltid perfekt längd tack vare den automatiska trådjusteringsfunktionen. Trimmerns kanttrimningsfunktion garanterar snygga och prydliga kanter längs gångar och uteplatser. Lutningsvinkeln kan också lätt justeras för trimning av gräs under lågt hängande hinder. Oavsiktliga skador på blommor och träd i arbetsområdet kan förhindras genom att använda det utfällbara växtskyddet. Teleskophandtaget och det justerbara tvåhandsgreppet garanterar en ergonomiskt korrekt och upprätt arbetsställning. 1 st batteri och laddare medföljer.