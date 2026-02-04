Batteridriven grästrimmer 18-30 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
Ergonomiskt grepp, ultralätt och enkel att använda: den batteridrivna grästrimmern LTR 18-30 gör trimmningen till ett nöje och garanterar snygga gräskanter. Utfälltbart växtskydd förhindrar skador på bl.a blommor. 1 st batteri och laddare medföljer.
Den batteridrivna grästrimmern LTR 18-30 är en äkta allroundmaskin. Med sin trimmertråd med vriden profil garanterar trimmern precision i arbetet och gör det lätt att komma åt i alla hörn och trånga utrymmen i trädgården. Tråden har alltid perfekt längd tack vare den automatiska trådjusteringsfunktionen. Trimmerns kanttrimningsfunktion garanterar snygga och prydliga kanter längs gångar och uteplatser. Lutningsvinkeln kan också lätt justeras för trimning av gräs under lågt hängande hinder. Oavsiktliga skador på blommor och träd i arbetsområdet kan förhindras genom att använda det utfällbara växtskyddet. Teleskophandtaget och det justerbara tvåhandsgreppet garanterar en ergonomiskt korrekt och upprätt arbetsställning. 1 st batteri och laddare medföljer.
Egenskaper och fördelar
Effektivt klippsystemTrimmerfunktionen gör arbetet lätt i alla hörn och trånga utrymmen i trädgården. Tråden med vriden profil garanterar tyst drift och precision i arbetet.
KantklippningRoterande trimmerhuvud för snygga och prydliga kanter längs uteplatser och gångar.
Justerbart trimmerhuvudErgonomisk trimningslösning, även under låga hinder som trädgårdsbänkar.
Utfällbart växtskydd
- Skyddar växter från skador vid trimning längs rabatter och nära träd.
Teleskophandtag
- Kan anpassas till användarens längd. För en upprätt arbetsställning som förebygger skador och ryggvärk.
Ergonomiskt utformat handtag
- Gummiklätt handtag för ett säkert grepp och extra komfort.
- Tvåhandsgrepp med ställbar höjdreglering För en ergonomisk arbetsställning
Automatisk trådförlängning
- Automatisk trådjustering garanterar att tråden alltid har idealisk längd för uppgiften.
Praktisk skyddskåpa
- Skyddskåpan skyddar användaren från flygande gräsklipp.
- Hållaren (tillval) gör det lätt att lägga trimmern åt sidan vid pauser i arbetet.
18 V Kärcher batteriplattform
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Optimal användning av trimmerbladen
- Idealisk för särskilt arbetsintensiva uppgifter, till exempel ogräsborttagning.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Klippdiameter (cm)
|30
|Grästrimmer
|Trådhuvud
|Trådförlängning
|automatisk
|Trimmertrådens utformning
|vriden
|Tråddiameter (mm)
|1,6
|Hastighetsjustering
|nej
|Hastighet (varv/min)
|7800
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 350 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 30 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|44 / 83
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gräskant
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V laddare (1 st.)
Standardutrustning
- Rulle
- Växtskydd
- Justering av lutning
- Handtag (tillsats)
- Roterbart trimmerhuvud
Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
