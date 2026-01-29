Batteridriven grästrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
Ergonomiskt grepp, ultralätt och enkel att använda: den batteridrivna grästrimmern LTR 18-25 gör trimmningen till ett nöje. Vridbart klipphuvud för snyggare kanttrimmning.
Den batteridrivna grästrimmern LTR 18-25 är tystgående och driftsäker. En särskilt praktisk funktion är trimmertråden med vriden profil som garanterar precision i arbetet och gör det lätt och smidigt att komma åt alla vinklar och vrår i trädgården. Tråden justeras automatiskt för att alltid garantera optimal trådlängd. Kanttrimningsfunktionen gör det dessutom lätt att skapa snygga och prydliga kanter längs gångar och uteplatser. Den batteridrivna grästrimmern har extremt låg vikt och tvåhandsgreppet gör den mycket bekväm att hålla och använda.
Egenskaper och fördelar
Effektivt klippsystem
Kantklippning
Lättvikt
Automatisk trådförlängning
Ergonomiskt utformat handtag
Praktisk skyddskåpa
18 V Kärcher batteriplattform
Optimal användning av trimmerbladen
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Klippdiameter (cm)
|25
|Grästrimmer
|Trådhuvud
|Trådförlängning
|automatisk
|Trimmertrådens utformning
|vriden
|Tråddiameter (mm)
|1,6
|Hastighetsjustering
|nej
|Hastighet (varv/min)
|9500
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 300 (2,5 Ah) / Max. 600 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 30 (2,5 Ah) / Max. 60 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Gräskant
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
Standardutrustning
- Rulle
- Handtag (tillsats)
- Roterbart trimmerhuvud
Videos
Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
Tillbehör
All products that match the battery
Batteridriven grästrimmer 18V (exkl. batteri och laddare). Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.