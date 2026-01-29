Batteridriven grästrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).

Ergonomiskt grepp, ultralätt och enkel att använda: den batteridrivna grästrimmern LTR 18-25 gör trimmningen till ett nöje. Vridbart klipphuvud för snyggare kanttrimmning.

Den batteridrivna grästrimmern LTR 18-25 är tystgående och driftsäker. En särskilt praktisk funktion är trimmertråden med vriden profil som garanterar precision i arbetet och gör det lätt och smidigt att komma åt alla vinklar och vrår i trädgården. Tråden justeras automatiskt för att alltid garantera optimal trådlängd. Kanttrimningsfunktionen gör det dessutom lätt att skapa snygga och prydliga kanter längs gångar och uteplatser. Den batteridrivna grästrimmern har extremt låg vikt och tvåhandsgreppet gör den mycket bekväm att hålla och använda.

Egenskaper och fördelar
Effektivt klippsystem
Kantklippning
Lättvikt
Automatisk trådförlängning
Ergonomiskt utformat handtag
Praktisk skyddskåpa
18 V Kärcher batteriplattform
Optimal användning av trimmerbladen
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Klippdiameter (cm) 25
Grästrimmer Trådhuvud
Trådförlängning automatisk
Trimmertrådens utformning vriden
Tråddiameter (mm) 1,6
Hastighetsjustering nej
Hastighet (varv/min) 9500
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Prestanda per batteriladdning* (m) Max. 300 (2,5 Ah) / Max. 600 (5,0 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 30 (2,5 Ah) / Max. 60 (5,0 Ah)
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 1,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,4
Mått (L × B × H) (mm) 1184 x 296 x 386

* Gräskant

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat

Standardutrustning

  • Rulle
  • Handtag (tillsats)
  • Roterbart trimmerhuvud
Videos
Användningsområden
  • Gräsmatta
  • Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
Tillbehör
