Den batteridrivna grästrimmern LTR 18-25 är tystgående och driftsäker. En särskilt praktisk funktion är trimmertråden med vriden profil som garanterar precision i arbetet och gör det lätt och smidigt att komma åt alla vinklar och vrår i trädgården. Tråden justeras automatiskt för att alltid garantera optimal trådlängd. Kanttrimningsfunktionen gör det dessutom lätt att skapa snygga och prydliga kanter längs gångar och uteplatser. Den batteridrivna grästrimmern har extremt låg vikt och tvåhandsgreppet gör den mycket bekväm att hålla och använda.