Batteridriven grästrimmer 18V (exklusive batteri och snabbladdare)
Grästrimmern LTR 18-30 är ergonomiskt utformad för bekväm användning, når lätt överallt och garanterar snygga och prydliga gräskanter. Utfälltbart växtskydd förhindrar skador på bl.a blommor.
Den batteridrivna grästrimmern LTR 18-30 har en trimmertråd med vriden profil som garanterar precisionstrimning, når enkelt alla vinklar och vrår i trädgården och har en kanttrimningsfunktion som ger snygga och prydliga kanter längs gångar och uteplatser. Och tråden justeras automatiskt för att alltid garantera perfekt trådlängd. Lutningsvinkeln kan också lätt justeras för trimning av gräs under lågt hängande hinder. Det utfällbara växtskyddet förhindrar oavsiktliga skador på blommor och träd i arbetsområdet. Och det ergonomiskt utformade teleskophandtaget och justerbara tvåhandsgreppet avlastar betydligt vid stående arbete.
Egenskaper och fördelar
Effektivt klippsystemTrimmerfunktionen gör arbetet lätt i alla hörn och trånga utrymmen i trädgården. Tråden med vriden profil garanterar tyst drift och precision i arbetet.
KantklippningRoterande trimmerhuvud för snygga och prydliga kanter längs uteplatser och gångar.
Justerbart trimmerhuvudErgonomisk trimningslösning, även under låga hinder som trädgårdsbänkar.
Utfällbart växtskydd
- Skyddar växter från skador vid trimning längs rabatter och nära träd.
Teleskophandtag
- Kan anpassas till användarens längd. För en upprätt arbetsställning som förebygger skador och ryggvärk.
Ergonomiskt utformat handtag
- Gummiklätt handtag för ett säkert grepp och extra komfort.
- Tvåhandsgrepp med ställbar höjdreglering För en ergonomisk arbetsställning
Automatisk trådförlängning
- Automatisk trådjustering garanterar att tråden alltid har idealisk längd för uppgiften.
Praktisk skyddskåpa
- Skyddskåpan skyddar användaren från flygande gräsklipp.
- Hållaren (tillval) gör det lätt att lägga trimmern åt sidan vid pauser i arbetet.
18 V Kärcher batteriplattform
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Optimal användning av trimmerbladen
- Idealisk för särskilt arbetsintensiva uppgifter, till exempel ogräsborttagning.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Klippdiameter (cm)
|30
|Grästrimmer
|Trådhuvud
|Trådförlängning
|automatisk
|Trimmertrådens utformning
|vriden
|Tråddiameter (mm)
|1,6
|Hastighetsjustering
|nej
|Hastighet (varv/min)
|7800
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 350 (2,5 Ah) / Max. 700 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 30 (2,5 Ah) / Max. 60 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gräskant
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
Standardutrustning
- Rulle
- Växtskydd
- Justering av lutning
- Handtag (tillsats)
- Roterbart trimmerhuvud
Videos
Användningsområden
- Gräsmatta
- Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
Tillbehör
