Den batteridrivna grästrimmern LTR 18-30 har en trimmertråd med vriden profil som garanterar precisionstrimning, når enkelt alla vinklar och vrår i trädgården och har en kanttrimningsfunktion som ger snygga och prydliga kanter längs gångar och uteplatser. Och tråden justeras automatiskt för att alltid garantera perfekt trådlängd. Lutningsvinkeln kan också lätt justeras för trimning av gräs under lågt hängande hinder. Det utfällbara växtskyddet förhindrar oavsiktliga skador på blommor och träd i arbetsområdet. Och det ergonomiskt utformade teleskophandtaget och justerbara tvåhandsgreppet avlastar betydligt vid stående arbete.