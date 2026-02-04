LTR 3-18 Dual (inkl. batteri och laddare)

Allroundmaskin och kraftverk – trimmar effektivt högt gräs med en kraftfull 36 V-motor och svåra områden som gräsklipparen inte kommer åt. Batterier och snabbladdare medföljer.

Effektivitet, precision och komfort – allt kombinerat i en produkt. Med den batteridrivna grästrimmern LTR 3-18 blir trädgårdsarbetet ett rent nöje. Den kraftfulla motorn på 36 volt får all energi den behöver från två 18 V-litiumjonbatterier och levererar en imponerande prestanda. Det justerbara tvådelade handtaget och skaftets teleskopdesign gör att produkten är bekväm att använda, eftersom den alltid kan användas i ett upprätt läge som är skonsamt för ryggen. Oavsett om det handlar om stora ytor eller svåråtkomliga skrymslen och vrår, hanterar denna batteridrivna grästrimmer allt med lätthet. Den roterande skärtråden säkerställer precisionsklippning av gräsmattor, medan det fällbara växtskyddet ser till att växter och träd skyddas under användning. Trimmerhuvudets vinkel kan justeras efter behov för att trimma under hinder eller i sluttningar. Två 18 V uppladdningsbara batterier och snabbladdare ingår.

Egenskaper och fördelar
Specifikationer

Tekniska data

Volt (V) 36
Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Klippdiameter (cm) 30
Grästrimmer Trådhuvud
Trådförlängning automatisk
Trimmertrådens utformning vriden
Tråddiameter (mm) 2
Hastighetsjustering nej
Hastighet (varv/min) 8000
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 2
Antal batterier som krävs (Del(ar)) 2
Prestanda per batteriladdning* (m) Max. 480
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 28
Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min) 44 / 83
Uteffekt (A) 2,5
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 2,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 6
Mått (L × B × H) (mm) 345 x 350 x 1285

Följande ingår

  • Variant: Inklusive batteri och laddare
  • Uppladdningsbart batteri: 18 V/2.0 Ah Battery Power batteri (2 st.)
  • Laddare: 18 V Battery Power snabbladdare (2 st.)
  • Axelrem

Standardutrustning

  • Rulle
  • Växtskydd
  • Justering av lutning
  • Handtag (tillsats)
  • Roterbart trimmerhuvud
Videos
Användningsområden
  • Gräsmatta
  • Gräskanter, till exempel längs rabatter eller gångar
Tillbehör
