Effektivitet, precision och komfort – allt kombinerat i en produkt. Med den batteridrivna grästrimmern LTR 3-18 blir trädgårdsarbetet ett rent nöje. Den kraftfulla motorn på 36 volt får all energi den behöver från två 18 V-litiumjonbatterier och levererar en imponerande prestanda. Det justerbara tvådelade handtaget och skaftets teleskopdesign gör att produkten är bekväm att använda, eftersom den alltid kan användas i ett upprätt läge som är skonsamt för ryggen. Oavsett om det handlar om stora ytor eller svåråtkomliga skrymslen och vrår, hanterar denna batteridrivna grästrimmer allt med lätthet. Den roterande skärtråden säkerställer precisionsklippning av gräsmattor, medan det fällbara växtskyddet ser till att växter och träd skyddas under användning. Trimmerhuvudets vinkel kan justeras efter behov för att trimma under hinder eller i sluttningar. Två 18 V uppladdningsbara batterier och snabbladdare ingår.