Grenar med en diameter på upp till 3 cm är ingen match för Kärchers batteridrivna grensax. Sidoskäret av hög kvalitet ger möjlighet att kapa grenarna utan ansträngning – oavsett hur svårnådda de är. Kroken fungerar även som en klämma som gör att du kan ta bort grenar som fastnat i trädet. Grenkapning har aldrig varit enklare.