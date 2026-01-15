Batteridriven grensax TLO 18-32

Kapa grenar med en knapptryckning: Den batteridrivna grensaxen med sidoskär kapar enkelt och utan ansträngning grenar med en diameter på upp till 3 cm.

Grenar med en diameter på upp till 3 cm är ingen match för Kärchers batteridrivna grensax. Sidoskäret av hög kvalitet ger möjlighet att kapa grenarna utan ansträngning – oavsett hur svårnådda de är. Kroken fungerar även som en klämma som gör att du kan ta bort grenar som fastnat i trädet. Grenkapning har aldrig varit enklare.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven grensax TLO 18-32: 18 V Kärcher batteriplattform
18 V Kärcher batteriplattform
Produkten kan användas med samtliga 18 V-batterier påi Kärchers Battery Power-plattform.
Batteridriven grensax TLO 18-32: Blad med sidoskär
Blad med sidoskär
Kapar med hög precision och utan ansträngning.
Batteridriven grensax TLO 18-32: Lång räckvidd
Lång räckvidd
Når utan problem även högt placerade grenar.
Kroken fungerar som en klämma
  • Med hjälp av kroken som även fungerar som en klämma kan du ta bort grenar som fastnat i trädet.
Säkerhetsspärr
  • Förhindrar oavsiktlig start av grensaxen.
Gummihandtag
  • För maximal komfort, särskilt vid längre arbetspass.
Stålkniv med teflonbeläggning
  • Stålkniv av hög kvalitet garanterar lång livslängd.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Drivning Borstmotor
Totallängd (cm) 91
Skärkraft dött trä (cm) 2,8
Skärkraft färskt trä (cm) 3
Skärkraft (Nm) 250
Ljudnivå (dB(A)) 80
Bladets material Stål med teflonbeläggning
Bladets tjocklek (mm) 4,8
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Prestanda per batteriladdning* (Antal kapningar) Max. 375 (2,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 20 (2,5 Ah) / Max. 40 (5,0 Ah)
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 2,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,3
Mått (L × B × H) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø grenar: 3 cm

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat

Standardutrustning

  • Vikbart transporthandtag: fast, hel stång
  • Skärbladstyp: Sidoskär
  • Grenkrok
  • Högt placerade grenar
  • Grenar
Tillbehör
TLO 18-32 Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

