Batteridriven grensax TLO 18-32
Kapa grenar med en knapptryckning: Den batteridrivna grensaxen med sidoskär kapar enkelt och utan ansträngning grenar med en diameter på upp till 3 cm.
Grenar med en diameter på upp till 3 cm är ingen match för Kärchers batteridrivna grensax. Sidoskäret av hög kvalitet ger möjlighet att kapa grenarna utan ansträngning – oavsett hur svårnådda de är. Kroken fungerar även som en klämma som gör att du kan ta bort grenar som fastnat i trädet. Grenkapning har aldrig varit enklare.
Egenskaper och fördelar
18 V Kärcher batteriplattformProdukten kan användas med samtliga 18 V-batterier påi Kärchers Battery Power-plattform.
Blad med sidoskärKapar med hög precision och utan ansträngning.
Lång räckviddNår utan problem även högt placerade grenar.
Kroken fungerar som en klämma
- Med hjälp av kroken som även fungerar som en klämma kan du ta bort grenar som fastnat i trädet.
Säkerhetsspärr
- Förhindrar oavsiktlig start av grensaxen.
Gummihandtag
- För maximal komfort, särskilt vid längre arbetspass.
Stålkniv med teflonbeläggning
- Stålkniv av hög kvalitet garanterar lång livslängd.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Drivning
|Borstmotor
|Totallängd (cm)
|91
|Skärkraft dött trä (cm)
|2,8
|Skärkraft färskt trä (cm)
|3
|Skärkraft (Nm)
|250
|Ljudnivå (dB(A))
|80
|Bladets material
|Stål med teflonbeläggning
|Bladets tjocklek (mm)
|4,8
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (Antal kapningar)
|Max. 375 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 20 (2,5 Ah) / Max. 40 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø grenar: 3 cm
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
Standardutrustning
- Vikbart transporthandtag: fast, hel stång
- Skärbladstyp: Sidoskär
- Grenkrok
Videos
Användningsområden
- Högt placerade grenar
- Grenar
Tillbehör
All products that match the battery
TLO 18-32 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.