Enkelt trädunderhåll med batteridrift – grenar och kvistar med en diameter på upp till 2,5 cm är ingen match för Kärchers batteridrivna grensax. Tack vare det kraftfulla bladet med sidoskär blir beskärningen särskilt exakt och lätt att utföra. Den skonsamma beskärningen bidrar också till sund tillväxt. Detta gör det enklare och säkrare att klippa och beskära träd och vedartade växter. Bekvämt arbete över huvudhöjd: med teleskopskaftet (köps till separatj) får man också enkelt arbete på upp till 3,5 meters höjd.