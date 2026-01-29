Batteridriven grensax TLO 2-18

Klipp grenar med ett knapptryck: Den batteridrivna grensaxen med sitt högkvalitativa bypassblad som enkelt och skonsamt klipper grenar med en diameter på upp till 2,5 cm.

Enkelt trädunderhåll med batteridrift – grenar och kvistar med en diameter på upp till 2,5 cm är ingen match för Kärchers batteridrivna grensax. Tack vare det kraftfulla bladet med sidoskär blir beskärningen särskilt exakt och lätt att utföra. Den skonsamma beskärningen bidrar också till sund tillväxt. Detta gör det enklare och säkrare att klippa och beskära träd och vedartade växter. Bekvämt arbete över huvudhöjd: med teleskopskaftet (köps till separatj) får man också enkelt arbete på upp till 3,5 meters höjd.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven grensax TLO 2-18: Blad med sidoskär
Blad med sidoskär
Batteridriven grensax TLO 2-18: Säkerhetsspärr
Säkerhetsspärr
Batteridriven grensax TLO 2-18: 18 V Kärcher batteriplattform
18 V Kärcher batteriplattform
Gummihandtag
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Drivning Borstmotor
Skärkraft färskt trä (cm) 2,5
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Prestanda per batteriladdning* (Antal kapningar) Max. 1400 (2,5 Ah) / Max. 2800 (5,0 Ah)
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 1,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,5
Mått (L × B × H) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø grenar: 15 mm

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat

Standardutrustning

  • Skärbladstyp: Sidoskär
