Batteridriven grensax TLO 2-18
Klipp grenar med ett knapptryck: Den batteridrivna grensaxen med sitt högkvalitativa bypassblad som enkelt och skonsamt klipper grenar med en diameter på upp till 2,5 cm.
Enkelt trädunderhåll med batteridrift – grenar och kvistar med en diameter på upp till 2,5 cm är ingen match för Kärchers batteridrivna grensax. Tack vare det kraftfulla bladet med sidoskär blir beskärningen särskilt exakt och lätt att utföra. Den skonsamma beskärningen bidrar också till sund tillväxt. Detta gör det enklare och säkrare att klippa och beskära träd och vedartade växter. Bekvämt arbete över huvudhöjd: med teleskopskaftet (köps till separatj) får man också enkelt arbete på upp till 3,5 meters höjd.
Egenskaper och fördelar
Blad med sidoskär
Säkerhetsspärr
18 V Kärcher batteriplattform
Gummihandtag
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Drivning
|Borstmotor
|Skärkraft färskt trä (cm)
|2,5
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (Antal kapningar)
|Max. 1400 (2,5 Ah) / Max. 2800 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø grenar: 15 mm
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
Standardutrustning
- Skärbladstyp: Sidoskär
Videos
Användningsområden
- Grenar
Tillbehör
All products that match the battery
TLO 2-18 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.