Den batteridrivna häcksaxen HGE 18-45 SET är en riktig lättviktare som gör arbetet lätt och smidigt utan att trötta ut axlar och armar. Det diamantslipade svärdet garanterar ett exakt klippresultat och det ergonomiskt utformade handtaget möjliggör bekvämt och säkert handhavande. En 2-hands säkerhetskrets förhindrar också oavsiktlig start av häcksaxen. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.