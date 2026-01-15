Batteridriven häcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
Utrustad med ett handtag som kan roteras 180 grader och praktisk lövfösare: den batteridrivna häcksaxen HGE 18-50 gör arbetet bekvämt, säkert och exakt. Svärdlängd 50 cm och grenkapacitet 2,2 cm.
Den batteridrivna häcktrimmern HGE 18-50 gör häcklippningen enklare än någonsin. Handtaget som kan roteras i 180 grader hjälper till för att förhindra trötthet i axlar och armar från olika arbetsställningar, exempelvis vid vertikal klippning. Lövfösaren fungerar också som en extremt användbar assistent. Den ser till att klippresterna istället för att falla in i häcken sveps ned och därefter enkelt samlas upp från marken. Svärdet är diamantslipat för ett exakt klippresultat. Svärdet är också utrustat med ett integrerat svärdsskydd och lyftögla. Detta skyddar byggnader, golv och, givetvis, själva svärdet från skador – och gör det möjligt att hänga upp produkten på väggen för att spara utrymme.Ytterligare en fördel med den batteridrivna häcktrimmern är sågfunktionen som gör det enkelt att ta hand om tjockare grenar. Häcksaxen har även ett anti-blocksystem för arbete utan avbrott.
Egenskaper och fördelar
Roterbart bakre handtagHandtaget kan roteras 180 grader i flera steg för en bekväm arbetsställning.
LövfösareSveper smidigt ned klipprester som annars skulle falla ned i häcken till marken framför användaren.
SågfunktionSärskilt praktisk för häckar med enstaka tjockare grenar.
Diamantslipat blad
- Svärdet garanterar ett exakt klippresultat.
Ergonomiskt utformat handtag
- För ett bekvämt och säkert grepp även under längre arbetspass.
Reglageskydd
- Skyddar svärdet och förhindrar skador på byggnader och golv.
- Integrerad upphängning för praktisk väggförvaring.
2-hands säkerhetskrets
- Motverkar oavsiktlig start av häcktrimmern.
18 V Kärcher batteriplattform
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärlängd (cm)
|50
|Tandavstånd (mm)
|22
|Hastighetsjustering
|nej
|Bladhastighet (snitt/min)
|2700
|Typ av skärblad
|Stansad, diamantslipad
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 325 (2,5 Ah) / Max. 650 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 40 (2,5 Ah) / Max. 80 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Häckhöjd: 1 m, klippning på ena sidan
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Bladskydd
- Lövfösare
Standardutrustning
- Vikbart transporthandtag: Vridbart
- Sågfunktion
- Reglageskydd
- Hängande förvaringsögla
Användningsområden
- Häckar, bustar
Tillbehör
