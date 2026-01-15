Den batteridrivna häcktrimmern HGE 18-50 gör häcklippningen enklare än någonsin. Handtaget som kan roteras i 180 grader hjälper till för att förhindra trötthet i axlar och armar från olika arbetsställningar, exempelvis vid vertikal klippning. Lövfösaren fungerar också som en extremt användbar assistent. Den ser till att klippresterna istället för att falla in i häcken sveps ned och därefter enkelt samlas upp från marken. Svärdet är diamantslipat för ett exakt klippresultat. Svärdet är också utrustat med ett integrerat svärdsskydd och lyftögla. Detta skyddar byggnader, golv och, givetvis, själva svärdet från skador – och gör det möjligt att hänga upp produkten på väggen för att spara utrymme.Ytterligare en fördel med den batteridrivna häcktrimmern är sågfunktionen som gör det enkelt att ta hand om tjockare grenar. Häcksaxen har även ett anti-blocksystem för arbete utan avbrott.