Den kraftfulla batteridrivna häcksaxen HGE 36-60 är utrustad med 180 graders roterbart handtag, lövfösare och tvåstegs hastighetsreglering. Svärdlängd 60 cm och grenkapacitet 2,6 cm. 1 st 36 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Kraftpaketet för perfekt klippning: Kärchers batteridrivna 36 V häcksax. Tvåstegs hastighetsreglering ger användaren möjlighet att välja mellan maximal hastighet och maximal kraft, beroende på arbetsuppgift, och med hjälp av sågfunktionen går det som en dans att ta hand om tjockare grenar. Lövfösaren fungerar också som en extremt användbar assistent. Den ser till att klippresterna istället för att falla in i häcken sveps ned och därefter enkelt samlas upp från marken. Svärdet är diamantslipat för ett exakt klippresultat. Svärdet är också utrustat med ett integrerat svärdsskydd och lyftögla. Detta skyddar byggnader, golv och, givetvis, själva svärdet från skador – och gör det möjligt att hänga upp produkten på väggen för att spara utrymme.Ytterligare en fördel med den batteridrivna häcktrimmern är sågfunktionen som gör det enkelt att ta hand om tjockare grenar. Häcksaxen har även ett anti-blocksystem för arbete utan avbrott. 1 st 36 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Egenskaper och fördelar
Tvåstegs effektregleringAnvändaren kan beroende på arbetsuppgift välja mellan maximal hastighet och maximal effekt. Steg 1: hög hastighet. Idealisk för precisionsklippning av konturer. Steg 2: hög effekt. Idealisk för klippning av tjockare grenar och täta häckar.
Roterbart bakre handtagHandtaget kan roteras 180 grader i flera steg för en bekväm arbetsställning.
LövfösareSveper smidigt ned klipprester som annars skulle falla ned i häcken till marken framför användaren.
Sågfunktion
- Särskilt praktisk för häckar med enstaka tjockare grenar.
Laserskuret och diamantslipat svärd
- Svärdet garanterar ett exakt klippresultat.
Ergonomiskt utformat handtag
- För ett bekvämt och säkert grepp även under längre arbetspass.
Reglageskydd
- Skyddar svärdet och förhindrar skador på byggnader och golv.
- Integrerad upphängning för praktisk väggförvaring.
2-hands säkerhetskrets
- Motverkar oavsiktlig start av häcktrimmern.
36 V Kärcher batteridriven
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det utbytbara batteriet kan användas i alla maskiner på Kärcher 36 V batteriplattform
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Skärlängd (cm)
|60
|Tandavstånd (mm)
|26
|Hastighetsjustering
|ja
|Hastighetsnivåer
|2
|Bladhastighet (snitt/min)
|Nivå 1: 2700 / Nivå 2: 760
|Typ av skärblad
|laserskuret, diamantslipat
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 600 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 85 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|48 / 78
|Uteffekt (A)
|2,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Häckhöjd: 1 m, klippning på ena sidan med steg 1
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 36 V/2,5 Ah Battery Power+-batteri (1 st.)
- Laddare: 36 V Battery Power-snabbladdare (1 st.)
- Bladskydd
- Lövfösare
Standardutrustning
- Vikbart transporthandtag: Vridbart
- Sågfunktion
- Reglageskydd
- Hängande förvaringsögla
Videos
Användningsområden
- Häckar, bustar
Tillbehör
