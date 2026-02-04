Batteridriven häcksax 36V (exkl. batteri och laddare).
Den kraftfulla batteridrivna häcksaxen HGE 36-60 är utrustad med 180 graders roterbart handtag, lövfösare och tvåstegs hastighetsreglering. Svärdlängd 60 cm och grenkapacitet 2,6 cm.
Kraftpaketet för perfekt klippning: Kärchers batteridrivna 36 V häcksax. Tvåstegs hastighetsreglering ger användaren möjlighet att välja mellan maximal hastighet och maximal kraft, beroende på arbetsuppgift, och med hjälp av sågfunktionen går det som en dans att ta hand om tjockare grenar. Lövfösaren fungerar också som en extremt användbar assistent. Den ser till att klippresterna istället för att falla in i häcken sveps ned och därefter enkelt samlas upp från marken. Svärdet är diamantslipat för ett exakt klippresultat. Svärdet är också utrustat med ett integrerat svärdsskydd och lyftögla. Detta skyddar byggnader, golv och, givetvis, själva svärdet från skador – och gör det möjligt att hänga upp produkten på väggen för att spara utrymme.Ytterligare en fördel med den batteridrivna häcktrimmern är sågfunktionen som gör det enkelt att ta hand om tjockare grenar. Häcksaxen har även ett anti-blocksystem för arbete utan avbrott.
Egenskaper och fördelar
Tvåstegs effektreglering
Roterbart bakre handtag
Lövfösare
Sågfunktion
Laserskuret och diamantslipat svärd
Ergonomiskt utformat handtag
Reglageskydd
2-hands säkerhetskrets
36 V Kärcher batteridriven
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Skärlängd (cm)
|60
|Tandavstånd (mm)
|26
|Hastighetsjustering
|ja
|Hastighetsnivåer
|2
|Bladhastighet (snitt/min)
|Nivå 1: 2700 / Nivå 2: 760
|Typ av skärblad
|laserskuret, diamantslipat
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 600 (2,5 Ah) / Max. 1200 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 85 (2,5 Ah) / Max. 170 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Häckhöjd: 1 m, klippning på ena sidan med steg 1
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Bladskydd
- Lövfösare
Standardutrustning
- Vikbart transporthandtag: Vridbart
- Sågfunktion
- Reglageskydd
- Hängande förvaringsögla
Användningsområden
- Häckar, bustar
