Batteridriven stånghäcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
Stånghäcksaxen gör klippningen av höga häckar och buskar till ett nöje. Med en räckvidd på upp till 4 meter och möjlighet till fyra olika vinklar på svärdet för maximal åtkomst.
Kärchers stånghäcksax med räckvidd på upp till 4 meter och ett svärd med möjlighet till fyra olika vinklar gör jobbet till en fröjd med båda fötterna stadigt på marken. Axelbandet sprider vikten på det mest effektiva sättet för att förhindra arm- och axelvärk vid längre jobb. Fronten på svärdet har även en sågfunktion vilket innebär att även tjockare grenar kan avverkas - en unik funktion! Stånghäcksaxen har också ett knivspärrskydd för att förhindra oavsiktliga skador på golv, byggnader eller på själva bladet. Tack vare den integrerade öglan kan häcksaxen hängas upp i ett garage eller skjul utan att ta för mycket plats.
Egenskaper och fördelar
Förlängningsstång
- För enkel klippning av höga häckar.
Justerbart skärhuvud
- Med fyra lutningsvinkelalternativ, upp till 115 °, för beskärning av en mängd olika häckformer.
Lövfösare
- Häckklippet landar bekvämt framför häcken snarare än i häcken.
Sågfunktion
- Kan till och med skära genom tjockare grenar tack vare den integrerade sågfunktionen.
Axelrem
- Optimala viktfördelning för att ta bort belastningen från armarna under långa och krävande jobb.
Diamantslipat blad
- Bladet säkerställer ett exakt snitt och konsekvent snygga skärresultat.
Ergonomiskt utformat handtag
- Handtagets ergonomiska design gör den bekvämt att hålla, även vid längre jobb.
Säkerhetskrets
- Säkerhetskretsen förhindrar oavsiktlig start av häcksaxen.
Reglageskydd
- Skyddar svärdet och förhindrar skador på byggnader och golv.
- Integrerad upphängning för praktisk väggförvaring.
18 V Kärcher batteriplattform
- Med LCD-display som visar återstående drifttid, laddningstid och kapacitet samt Real Time Technology.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Batteriet kan också användas till andra produkter i 18 V-plattformen.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Skärlängd (cm)
|45
|Tandavstånd (mm)
|18
|Skärhuvudets vinkel (°)
|115
|Typ av skärblad
|Stansad, diamantslipad
|Bladhastighet (snitt/min)
|2700
|Drivning
|Borstmotor
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (m)
|Max. 250 (2,5 Ah) / Max. 500 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Häckbredd: 1 m, horisontellt snitt
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Bladskydd
- Lövfösare
- Förlängningsstång
- Axelrem
Standardutrustning
- Sågfunktion
- Reglageskydd
- Hängande förvaringsögla
Användningsområden
- Häckar, bustar
Tillbehör
