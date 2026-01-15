Kärchers stånghäcksax med räckvidd på upp till 4 meter och ett svärd med möjlighet till fyra olika vinklar gör jobbet till en fröjd med båda fötterna stadigt på marken. Axelbandet sprider vikten på det mest effektiva sättet för att förhindra arm- och axelvärk vid längre jobb. Fronten på svärdet har även en sågfunktion vilket innebär att även tjockare grenar kan avverkas - en unik funktion! Stånghäcksaxen har också ett knivspärrskydd för att förhindra oavsiktliga skador på golv, byggnader eller på själva bladet. Tack vare den integrerade öglan kan häcksaxen hängas upp i ett garage eller skjul utan att ta för mycket plats.