Den kraftfulla batteridrivna lövblåsen med tvåstegs effektreglering når en maximal blåshastighet på 250 km/tim samtidigt som den förblir väl balanserad och vilar perfekt i handen. 1 st 36 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.

Den batteridrivna lövblåsen från Kärcher gör en kraftfull insats när det gäller att ta hand om nedfallna löv. Lövblåsen lyckas uppnå en blåshastighet på 250 km/h samtidigt som den fortsätter att vara välbalanserad och ligga bra i handen. Tack vare det avtagbara platta munstycket med skrapkant kan löven förflyttas på ett kontrollerat och målinriktat sätt och blöta och nedtrampade löv kan skrapas loss. 1 st 36 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.

Egenskaper och fördelar
Blåsrör
Kraftfull borttagning av löv och lös smuts runt hemmet och i garaget.
Avtagbart plant munstycke
För precis punktrengöring. Löven kan till exempel blåsas ihop till en hög.
Tvåstegs effektreglering
Maximal effekt eller maximal drifttid: Effekten kan anpassas till behoven.
Integrerad skrapa
  • Blöta löv och ihoppressad smuts kan lossas med skrapkanten.
Ergonomisk design
  • Perfekt balanserad för rengöring utan ansträngning.
Bajonettfäste
  • Blåsröret kan lätt tas av så att apparaten tar upp mindre utrymme vid förvaring.
36 V Kärcher batteridriven
  • Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
  • Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
  • Det utbytbara batteriet kan användas i alla maskiner på Kärcher 36 V batteriplattform
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Lufthastighet (km/h) Max. 250
Luftgenomströmning (m³/h) 330
Hastighetsjustering ja
Hastighetsnivåer 2
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 36
Kapacitet (Ah) 2,5
Prestanda per batteriladdning (m²) Max. 550 (2,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 15 (2,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min) 48 / 78
Uteffekt (A) 2,5
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 2,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,9
Mått (L × B × H) (mm) 975 x 170 x 305

Följande ingår

  • Variant: Batteri inkluderat
  • Uppladdningsbart batteri: 36 V/2,5 Ah Battery Power+-batteri (1 st.)
  • Laddare: 36 V Battery Power-snabbladdare (1 st.)
  • Blåsrör
  • Platt munstycke med integrerad skrapa
Användningsområden
  • Borttagning av löv runt huset
  • Borttagning av avklippta växtdelar efter busk- och häckklippning
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
