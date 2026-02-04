Den batteridrivna lövblåsen från Kärcher gör en kraftfull insats när det gäller att ta hand om nedfallna löv. Lövblåsen lyckas uppnå en blåshastighet på 250 km/h samtidigt som den fortsätter att vara välbalanserad och ligga bra i handen. Tack vare det avtagbara platta munstycket med skrapkant kan löven förflyttas på ett kontrollerat och målinriktat sätt och blöta och nedtrampade löv kan skrapas loss. 1 st 36 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.