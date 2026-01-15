Löv faller inte bara på hösten. Även under våren och sommaren landar blommor och blad från utblommade blommor och fruktträd och annan vissnad grönska på gräsmattor, gångar och uteplatser. Det finns en produkt som gör i stort sett alla uppgifter mindre ansträngande: den batteridrivna lövblåsen BLV 18-200. Den praktiska lövblåsen med tvåhandsgrepp för optimal viktfördelning samlar även upp våta löv från svåråtkomliga ställen. Den funktionella 3-i-1 lövblåsen har en rymlig uppsamlingssäck och regleras med en funktionsväljare som även möjliggör samtidig användning av sug- och blåsfunktionen. Den steglösa hastighetsregleringen gör det möjligt att ställa in idealisk hastighet på luftflödet beroende på önskad rengöringseffekt, från en mild bris till tillfällig användning av Turbo Boost. För att underlätta handhavandet vid långa arbetspass utan avbrott har produkten försetts med avtagbara styrrullar som förenklar och effektiviserar arbetet. Fokus har också lagts på användarkomforten vad gäller vikt och ergonomisk utformning.