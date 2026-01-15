Batteridriven lövblås 18V (exkl. batteri och laddare).
Den kraftfulla lövblåsen BLV 18-200 med 3-i-1 funktion: den blåser, suger och finfördelar löv och annat trädgårdspill, inklusive blött växtavfall, utan problem.
Löv faller inte bara på hösten. Även under våren och sommaren landar blommor och blad från utblommade blommor och fruktträd och annan vissnad grönska på gräsmattor, gångar och uteplatser. Det finns en produkt som gör i stort sett alla uppgifter mindre ansträngande: den batteridrivna lövblåsen BLV 18-200. Den praktiska lövblåsen med tvåhandsgrepp för optimal viktfördelning samlar även upp våta löv från svåråtkomliga ställen. Den funktionella 3-i-1 lövblåsen har en rymlig uppsamlingssäck och regleras med en funktionsväljare som även möjliggör samtidig användning av sug- och blåsfunktionen. Den steglösa hastighetsregleringen gör det möjligt att ställa in idealisk hastighet på luftflödet beroende på önskad rengöringseffekt, från en mild bris till tillfällig användning av Turbo Boost. För att underlätta handhavandet vid långa arbetspass utan avbrott har produkten försetts med avtagbara styrrullar som förenklar och effektiviserar arbetet. Fokus har också lagts på användarkomforten vad gäller vikt och ergonomisk utformning.
Egenskaper och fördelar
Turbo BoostÖkar tillfälligt effekten i sug- och blåsfunktionen
Steglös hastighetsregleringMöjliggör steglös anpassning av hastigheten beroende på uppgift.
Väljarspak för inställning av funktionSteglös omkoppling mellan sug- och blåsfunktionen, eller en kombination av dessa.
Tvåhandsgrepp
- Säkerställer idealisk viktfördelning och enkel hantering.
Avtagbara styrrullar
- Gör arbetet enklare och samtidigt mer effektivt.
45-liters säck
- Garanterar långvarig användning utan avbrott.
Borstlös motor
- För längre drifttid och förbättrad livslängd på produkten.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Drivning
|Borstlös motor
|Turbo Boost-knapp
|ja
|Hastighetsjustering
|ja
|Ljudnivå under drift (dB(A))
|107
|Hastighet i blåsläge (km/h)
|Max. 200
|Hastighet i sugläge (km/h)
|Max. 130
|Uppsamlingssäck volym (l)
|45
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning – blåsläge (m²)
|Max. 425 (2,5 Ah) / Max. 850 (5,0 Ah)
|Prestanda per batteriladdning – sugläge (l)
|Max. 45 (2,5 Ah) / Max. 90 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5,0 Ah)
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- gräsuppsamlare
- Avtagbara styrrullar
- Axelrem
Videos
Användningsområden
- Borttagning av löv runt huset
- Borttagning av avklippta växtdelar efter busk- och häckklippning
- Ytor runt hemmet och i trädgården
Tillbehör
