Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.

Den kraftfulla batteridrivna lövblåsen når en maximal blåshastighet på 210 km/tim samtidigt som den förblir väl balanserad och vilar perfekt i handen. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.

Den batteridrivna lövblåsen från Kärcher gör en kraftfull insats när det gäller att ta hand om nedfallna löv. Lövblåsen lyckas uppnå en blåshastighet på 210 km/h samtidigt som den fortsätter att vara välbalanserad och ligga bra i handen. Tack vare det avtagbara platta munstycket med skrapkant kan löven förflyttas på ett kontrollerat och målinriktat sätt och blöta och nedtrampade löv kan skrapas loss. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.: Blåsrör
Blåsrör
Kraftfull borttagning av löv och lös smuts runt hemmet och i garaget.
Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.: Avtagbart plant munstycke
Avtagbart plant munstycke
För precis punktrengöring. Löven kan till exempel blåsas ihop till en hög.
Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.: Integrerad skrapa
Integrerad skrapa
Blöta löv och ihoppressad smuts kan lossas med skrapkanten.
Ergonomisk design
  • Perfekt balanserad för rengöring utan ansträngning.
Bajonettfäste
  • Blåsröret kan lätt tas av så att apparaten tar upp mindre utrymme vid förvaring.
18 V Kärcher batteriplattform
  • Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
  • Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
  • Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
Specifikationer

Tekniska data

Batteridriven enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Lufthastighet (km/h) Max. 210
Luftgenomströmning (m³/h) 220
Hastighetsjustering nej
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Prestanda per batteriladdning (m²) Max. 400 (2,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (min) Max. 22 (2,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med standardladdare (min) 300
Uteffekt (A) 0,5
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 2
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,9
Mått (L × B × H) (mm) 975 x 170 x 305

Följande ingår

  • Variant: Batteri inkluderat
  • Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
  • Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
  • Blåsrör
  • Platt munstycke med integrerad skrapa
Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.
Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.
Videos
Användningsområden
  • Borttagning av löv runt huset
  • Borttagning av avklippta växtdelar efter busk- och häckklippning
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
Tillbehör
All products that match the battery
Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare. Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.

SE ALLA VÅRA LÖVBLÅSAR