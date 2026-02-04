Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.
Den kraftfulla batteridrivna lövblåsen når en maximal blåshastighet på 210 km/tim samtidigt som den förblir väl balanserad och vilar perfekt i handen. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Den batteridrivna lövblåsen från Kärcher gör en kraftfull insats när det gäller att ta hand om nedfallna löv. Lövblåsen lyckas uppnå en blåshastighet på 210 km/h samtidigt som den fortsätter att vara välbalanserad och ligga bra i handen. Tack vare det avtagbara platta munstycket med skrapkant kan löven förflyttas på ett kontrollerat och målinriktat sätt och blöta och nedtrampade löv kan skrapas loss. 1 st 18 V / 2.5 Ah batteri och laddare medföljer.
Egenskaper och fördelar
BlåsrörKraftfull borttagning av löv och lös smuts runt hemmet och i garaget.
Avtagbart plant munstyckeFör precis punktrengöring. Löven kan till exempel blåsas ihop till en hög.
Integrerad skrapaBlöta löv och ihoppressad smuts kan lossas med skrapkanten.
Ergonomisk design
- Perfekt balanserad för rengöring utan ansträngning.
Bajonettfäste
- Blåsröret kan lätt tas av så att apparaten tar upp mindre utrymme vid förvaring.
18 V Kärcher batteriplattform
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Lufthastighet (km/h)
|Max. 210
|Luftgenomströmning (m³/h)
|220
|Hastighetsjustering
|nej
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|Max. 400 (2,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 22 (2,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (min)
|300
|Uteffekt (A)
|0,5
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
- Laddare: 18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
- Blåsrör
- Platt munstycke med integrerad skrapa
Användningsområden
- Borttagning av löv runt huset
- Borttagning av avklippta växtdelar efter busk- och häckklippning
- Ytor runt hemmet och i trädgården
Tillbehör
