Den välbalanserade 18 V batteridrivna lövblåsaren ligger ergonomiskt i handen och uppnår en maximal lufthastighet på 210 km/h. Och det löstagbara platta munstycket med skrapkant gör att löv kan flyttas på ett kontrollerat och målinriktat sätt och att fuktiga och nedtrampade löv kan lossas. Exkl. batteri och laddare.