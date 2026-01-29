LBL 2 Batteridriven (exkl. batteri och laddare)
Den kraftfulla 18 V batteridrivna lövblåsaren från Kärcher uppnår en maximal lufthastighet på 210 km/h, med imponerande ergonomisk hantering och bra balans. Exkl. batteri och laddare.
Den välbalanserade 18 V batteridrivna lövblåsaren ligger ergonomiskt i handen och uppnår en maximal lufthastighet på 210 km/h. Och det löstagbara platta munstycket med skrapkant gör att löv kan flyttas på ett kontrollerat och målinriktat sätt och att fuktiga och nedtrampade löv kan lossas. Exkl. batteri och laddare.
Egenskaper och fördelar
Blåsrör
Avtagbart plant munstycke
Integrerad skrapa
Ergonomisk design
Bajonettfäste
18 V Kärcher batteriplattform
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Lufthastighet (km/h)
|Max. 210
|Luftgenomströmning (m³/h)
|220
|Hastighetsjustering
|nej
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|Max. 400 (2,5 Ah) / Max. 800 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 22 (2,5 Ah) / Max. 44 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Blåsrör
- Platt munstycke med integrerad skrapa
Videos
Användningsområden
- Borttagning av löv runt huset
- Borttagning av avklippta växtdelar efter busk- och häckklippning
- Ytor runt hemmet och i trädgården
Tillbehör
LBL 2 Batteridriven (exkl. batteri och laddare) Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.