Batteridriven motorsåg 18V (exkl. batteri och laddare).
Enkel att använda, mångsidig och perfekt för trädskötsel: CNS 18-30 motorsåg med låg vikt och verktygslös kedjespänning. Svärd, kedja, svärdsskydd och en flaska olja är inkluderat.
Med sin låga vikt och idealiska svärdlängd är Kärchers batteridrivna motorsåg CNS 18-30 perfekt för smidig och mångsidig användning vid trädskötsel. Enastående kedjehastighet gör att den snabbt och smidigt löser uppgiften. Verktygslös kedjespänning och automatisk kedjesmörjning gör den batteridrivna motorsågen extremt enkel att använda. Kombinationen med kedjebroms och tvåfaktors frikoppling gör den extra säker. Svärd, kedja, svärdsskydd och en flaska olja medföljer vid leverans.
Egenskaper och fördelar
Verktygslös kedjespänningKedjan spänns enkelt via ett reglage.
Automatisk kedjesmörjningFör minimalt underhåll av den batteridrivna kedjesågen.
KastskyddKedjan stannar omedelbart – för maximal säkerhet vid eventuella kast.
Barkstöd
- Säker styrning och exakta skär eftersom kedjesågen anbringas till materialet som ska sågas.
Hastighet i toppklass
- Kedjehastighet på 10 m/s – för ett snabbt sågresultat.
Olika användningsområden
- Det 30 centimeter långa svärdet är mycket mångsidigt.
Säkerhetsspärr
- Förhindrar oavsiktlig start av kedjesågen.
Genomskinlig oljetank
- Användaren kan när som helst kontrollera oljenivån via ett genomskinligt inspektionsglas.
Borstlös motor
- För längre drifttid och förbättrad livslängd på produkten.
18 V Kärcher batteriplattform
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det uppladdningsbara batteriet kan användas till alla maskiner på Kärchers 18-V batteriplattform.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Svärd (cm)
|30
|Kedjehastighet (m/s)
|10
|Kedjedelning
|3/8" LP
|Kedjemått
|0,043"
|Antal drivlänkar
|45
|Oljetankvolym (ml)
|200
|Garanterad ljudeffektnivå (dB(A))
|101
|Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Vibrationsvärden för bakre handtag (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Drivning
|Borstlös motor
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Prestanda per batteriladdning* (Antal kapningar)
|Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 10 (2,5 Ah) / Max. 20 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø grenar: 10 cm
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Svärd
- Sågkedja
- Oljeflaska
Standardutrustning
- Kedjeskydd
- Verktygslös kedjespänning
- Automatisk kedjesmörjning
- Kedjebroms
- Oljenivåindikator
Videos
Användningsområden
- Grenar
- Ved
- Fällning av mindre träd
Tillbehör
