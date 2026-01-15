Med sin låga vikt och idealiska svärdlängd är Kärchers batteridrivna motorsåg CNS 18-30 perfekt för smidig och mångsidig användning vid trädskötsel. Enastående kedjehastighet gör att den snabbt och smidigt löser uppgiften. Verktygslös kedjespänning och automatisk kedjesmörjning gör den batteridrivna motorsågen extremt enkel att använda. Kombinationen med kedjebroms och tvåfaktors frikoppling gör den extra säker. Svärd, kedja, svärdsskydd och en flaska olja medföljer vid leverans.