Batteridriven motorsåg 36V (exkl. batteri och laddare).
Snabb kedjehastighet och svärd på 35 cm samt borstlös motor: motorsågen CNS 36-35 är perfekt för krävande utmaningar i trädgården. Svärd, kedja, svärdsskydd och en flaska olja är inkluderat.
Inte ens tjocka grenar utgör ett problem för motorsågen CNS 36-35, tack vare dess enastående hastighet och optimala sågbredd. Kedjespänningen, som inte kräver några verktyg, och den automatiska kedjesmörjningen gör motorsågen extremt enkel att använda – både för proffs och nybörjare. Kedjebromsen och systemet med två brytare garanterar alltid säkerheten under användning.Svärd, kedja, svärdsskydd och en flaska olja medföljer vid leverans.
Egenskaper och fördelar
Verktygslös kedjespänningKedjan spänns enkelt via ett reglage.
Automatisk kedjesmörjningFör minimalt underhåll av den batteridrivna kedjesågen.
KastskyddKedjan stannar omedelbart – för maximal säkerhet vid eventuella kast.
Barkstöd
- Säker styrning och exakta skär eftersom kedjesågen anbringas till materialet som ska sågas.
Hastighet i toppklass
- Hög kedjehastighet på 21 m/s – för ett snabbt sågresultat.
Olika användningsområden
- 35 cm långt svärd – idealiskt för alla vanliga typer av användning.
Säkerhetsspärr
- Förhindrar oavsiktlig start av kedjesågen.
Genomskinlig oljetank
- Användaren kan när som helst kontrollera oljenivån via ett genomskinligt inspektionsglas.
Borstlös motor
- För längre drifttid och förbättrad livslängd på produkten.
36 V Kärcher batteridriven
- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
- Det utbytbara batteriet kan användas i alla maskiner på Kärcher 36 V batteriplattform
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Svärd (cm)
|35
|Kedjehastighet (m/s)
|21
|Kedjedelning
|3/8" LP
|Kedjemått
|0,043"
|Antal drivlänkar
|52
|Oljetankvolym (ml)
|190
|Garanterad ljudeffektnivå (dB(A))
|104
|Vibrationsvärde främre handtag (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Vibrationsvärden för bakre handtag (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Drivning
|Borstlös motor
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Prestanda per batteriladdning* (Antal kapningar)
|Max. 200 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 50 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø grenar: 10 cm
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Svärd
- Sågkedja
- Oljeflaska
Standardutrustning
- Kedjeskydd
- Verktygslös kedjespänning
- Automatisk kedjesmörjning
- Kedjebroms
- Oljenivåindikator
Videos
Användningsområden
- Grenar
- Ved
- Fällning av mindre träd
Tillbehör
All products that match the battery
Batteridriven motorsåg 36V (exkl. batteri och laddare). Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.