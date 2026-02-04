Inte ens tjocka grenar utgör ett problem för motorsågen CNS 36-35, tack vare dess enastående hastighet och optimala sågbredd. Kedjespänningen, som inte kräver några verktyg, och den automatiska kedjesmörjningen gör motorsågen extremt enkel att använda – både för proffs och nybörjare. Kedjebromsen och systemet med två brytare garanterar alltid säkerheten under användning.Svärd, kedja, svärdsskydd och en flaska olja medföljer vid leverans.