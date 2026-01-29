Den batteridrivna trycksprutan PSU 4-18 hjälper dig i trädgården med spridning av vätskor för underhåll och skydd av dina växter. Oavsett om syftet är att gödsla, eliminera skadedjur, ta itu med ogräs eller vattna små plantor – PSU 4-18 är perfekt för alla dessa tillämpningar med sin sprayfunktion. Ingen tröttsam manuell pumpning behövs för att bygga upp tryck. Trycksprutans pump aktiveras med en enkel knapptryckning. Strålen kan vid behov aktiveras med avtryckaren på spolröret och användas i kontinuerlig drift eller justeras kontinuerligt direkt vid munstycket, från fin dimma till punktstråle. Axelremmen gör det lätt att bära den batteridrivna trycksprutan. Tanken på 4 l har integrerad nivåindikering och tanklocket fungerar även som mätkopp för rengöringsmedlet. Spolröret kan dras ut till 75 cm för ergonomiskt arbete, även för mer svåråtkomliga områden. För platssparande förvaring av trycksprutan kan spolröret tas bort och fästas vid spolrörsklämman på batteriinsatsen. (Exkl. batteri och laddare)