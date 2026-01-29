PSU 4-18
Ingen tröttsam manuell pumpning: Med den batteridrivna trycksprutan PSU 4-18 sköter du växterna i trädgården med sprayfunktion, gödningsmedel eller strålar med en knapptryckning. (Exkl. batteri och laddare)
Den batteridrivna trycksprutan PSU 4-18 hjälper dig i trädgården med spridning av vätskor för underhåll och skydd av dina växter. Oavsett om syftet är att gödsla, eliminera skadedjur, ta itu med ogräs eller vattna små plantor – PSU 4-18 är perfekt för alla dessa tillämpningar med sin sprayfunktion. Ingen tröttsam manuell pumpning behövs för att bygga upp tryck. Trycksprutans pump aktiveras med en enkel knapptryckning. Strålen kan vid behov aktiveras med avtryckaren på spolröret och användas i kontinuerlig drift eller justeras kontinuerligt direkt vid munstycket, från fin dimma till punktstråle. Axelremmen gör det lätt att bära den batteridrivna trycksprutan. Tanken på 4 l har integrerad nivåindikering och tanklocket fungerar även som mätkopp för rengöringsmedlet. Spolröret kan dras ut till 75 cm för ergonomiskt arbete, även för mer svåråtkomliga områden. För platssparande förvaring av trycksprutan kan spolröret tas bort och fästas vid spolrörsklämman på batteriinsatsen. (Exkl. batteri och laddare)
Egenskaper och fördelar
Teleskopspolrör
Låsbar avtryckare
Steglöst variabelt sprutmönster
4 l tank med nivåindikering
Integrerad mätkopp i tanklock
Spolrörshållare på produkten
18 V Kärcher batteriplattform
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Arbetstryck (bar)
|3
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 30
|Vattentankens volym (l)
|4
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|18
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 400 (2,5 Ah) / Max. 800 (5,0 Ah)
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|750 x 182 x 365
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Axelrem
- Doseringsflaska
Standardutrustning
- Teleskopspolrör: 0.45 m, 0.75 m
- Låsbar avtryckare
- Fästklämma för spolrör
- Nivåindikering
Videos
Användningsområden
- Skydd och underhåll av växter
- Vattna växter
- Blom- och grönsaksrabatter
- För skonsam bevattning av känsliga växter, t.ex. fröplantor
Tillbehör
All products that match the battery
PSU 4-18 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.