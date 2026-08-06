Den svarta batteridrivna torrdammsugaren BVL 3/1 Bp Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 30 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Tack vare innovativt EPP-material väger denna ultralätta och kraftfulla batteridrivna ryggsäcksdammsugare endast 4,5 kg, men är ändå särskilt robust och hållbar. Perfekt för vaktmästare, hantverkare och privat bruk: med en behållarvolym på 3 liter är denna dammsugare perfekt för rengöring i trånga utrymmen och underlättar punktrengöring och trappstädning. Det kraftfulla Kärcher Battery Power-batteriet garanterar långa driftstider, medan den ergonomiska bärramen möjliggör ett utmattningsfritt arbete. BVL 3/1 Bp Go!Further är användarvänlig och enkel att styra via den praktiska kontrollpanelen på höftbältet. Den borstlösa EC-motorn har också mycket lågt slitage. Utöver de vanliga tillbehören finns även extra funktioner som HEPA 14-filtret tillgängliga som tillval. Observera: för denna version måste Kärcher Battery Power-batteriet och den kompatibla batteriladdaren beställas separat.