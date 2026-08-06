Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further

BVL 3/1 Bp Go!Further är en svart batteridriven torrdammsugare i begränsad upplaga, tillverkad av 30% återvunnen plast¹⁾ och levereras med exklusiva tillbehör: 10 fleecefilterpåsar.

Den svarta batteridrivna torrdammsugaren BVL 3/1 Bp Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 30 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Tack vare innovativt EPP-material väger denna ultralätta och kraftfulla batteridrivna ryggsäcksdammsugare endast 4,5 kg, men är ändå särskilt robust och hållbar. Perfekt för vaktmästare, hantverkare och privat bruk: med en behållarvolym på 3 liter är denna dammsugare perfekt för rengöring i trånga utrymmen och underlättar punktrengöring och trappstädning. Det kraftfulla Kärcher Battery Power-batteriet garanterar långa driftstider, medan den ergonomiska bärramen möjliggör ett utmattningsfritt arbete. BVL 3/1 Bp Go!Further är användarvänlig och enkel att styra via den praktiska kontrollpanelen på höftbältet. Den borstlösa EC-motorn har också mycket lågt slitage. Utöver de vanliga tillbehören finns även extra funktioner som HEPA 14-filtret tillgängliga som tillval. Observera: för denna version måste Kärcher Battery Power-batteriet och den kompatibla batteriladdaren beställas separat.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further: Ultralätt sladdlös ryggdammsugare
Ultralätt sladdlös ryggdammsugare
Tillverkad av extremt lätt, innovativt EPP (expanderad polypropylen) Möjliggör ergonomiskt arbete Möjliggör bekymmersfri transport
Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further: Mycket innovativ EPP (expanderad polypropylen)
Mycket innovativ EPP (expanderad polypropylen)
Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd Ultralätt Mycket miljövänlig då den är 100% återvinningsbar
Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further: Hållbarhetsfunktioner
Hållbarhetsfunktioner
Design med 30% återvunnen plast¹⁾. Ultralätt och ergonomisk: det innovativa EPP-materialet gör vår maskin extremt lätt och bekväm. Mindre råmaterial – utan att kompromissa med komforten!
Utmärkt ergonomi
  • deuter® bärram är oerhört bekväm även när man använder produkten under långa arbetspass
  • Manöverpanel på midjeselen ger bekväm styrning och övervakning av alla funktioner.
  • Sugslangen kan kopplas in från båda håll för att passa högerhänta såväl som vänsterhänta användare
Borstlös EC-motor
  • Väldigt slitstark med lång livslängd.
  • Möjliggör lång användningstid och ökar effektivitet samt produktivitet.
Eco!Mode
  • Minskat energibehov
  • Minskar volym och buller.
  • Förlänger batteriets drifttid
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
  • Kompatibel med alla Kärcher 36 V Battery Power+ / Power-batterier
  • Praktisk visning av återstående drifttid direkt på batteriet
  • Det kraftfulla batteriet är snabbt och enkelt att byta ut.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Behållarvolym (l) 3
Behållarmaterial Plast med återvunnet material
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 65
Luftflöde (l/s) 35,4
Nominell prestanda (W) 350
Vakuum (mbar/kPa) 189 / 18,9
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Antal batterier som krävs (Del(ar)) 1
Prestanda per batteriladdning (m²) cirka 120 (5,0 Ah) / cirka 130 (6,0 Ah)
Drifttid per batteriladdning (/min) eco!efficiency läge / Max. 52 (5,0 Ah) Powerläge: / Max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency läge / Max. 73 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 41 (7,5 Ah)
Uteffekt (A) 2,5
Färg Svart
Vikt utan tillbehör (kg) 4,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,8
Mått (L × B × H) (mm) 220 x 317 x 450

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Sugslangens längd: 1 m
  • Typ av sugslang: med böj
  • Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
  • Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
  • Omkopplingsbart golvmunstycke
  • Fogmunstycke
  • Kvantitet filterpåsar: 10 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Skyddsfilter för motor

Standardutrustning

  • eco!efficiency-läge
  • Bärställning
Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further
Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further
Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further
Användningsområden
  • Passar i skolmiljöer
  • Passar även för hantverkare
  • Även lämplig i privata hushåll
  • Gör trapprengöring bekväm och enkel
  • Punktinsatser
Tillbehör
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