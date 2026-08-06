Batteridriven dammsugare BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further är en svart batteridriven torrdammsugare i begränsad upplaga, tillverkad av 30% återvunnen plast¹⁾ och levereras med exklusiva tillbehör: 10 fleecefilterpåsar.
Den svarta batteridrivna torrdammsugaren BVL 3/1 Bp Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 30 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Tack vare innovativt EPP-material väger denna ultralätta och kraftfulla batteridrivna ryggsäcksdammsugare endast 4,5 kg, men är ändå särskilt robust och hållbar. Perfekt för vaktmästare, hantverkare och privat bruk: med en behållarvolym på 3 liter är denna dammsugare perfekt för rengöring i trånga utrymmen och underlättar punktrengöring och trappstädning. Det kraftfulla Kärcher Battery Power-batteriet garanterar långa driftstider, medan den ergonomiska bärramen möjliggör ett utmattningsfritt arbete. BVL 3/1 Bp Go!Further är användarvänlig och enkel att styra via den praktiska kontrollpanelen på höftbältet. Den borstlösa EC-motorn har också mycket lågt slitage. Utöver de vanliga tillbehören finns även extra funktioner som HEPA 14-filtret tillgängliga som tillval. Observera: för denna version måste Kärcher Battery Power-batteriet och den kompatibla batteriladdaren beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Ultralätt sladdlös ryggdammsugareTillverkad av extremt lätt, innovativt EPP (expanderad polypropylen) Möjliggör ergonomiskt arbete Möjliggör bekymmersfri transport
Mycket innovativ EPP (expanderad polypropylen)Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd Ultralätt Mycket miljövänlig då den är 100% återvinningsbar
HållbarhetsfunktionerDesign med 30% återvunnen plast¹⁾. Ultralätt och ergonomisk: det innovativa EPP-materialet gör vår maskin extremt lätt och bekväm. Mindre råmaterial – utan att kompromissa med komforten!
Utmärkt ergonomi
- deuter® bärram är oerhört bekväm även när man använder produkten under långa arbetspass
- Manöverpanel på midjeselen ger bekväm styrning och övervakning av alla funktioner.
- Sugslangen kan kopplas in från båda håll för att passa högerhänta såväl som vänsterhänta användare
Borstlös EC-motor
- Väldigt slitstark med lång livslängd.
- Möjliggör lång användningstid och ökar effektivitet samt produktivitet.
Eco!Mode
- Minskat energibehov
- Minskar volym och buller.
- Förlänger batteriets drifttid
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel med alla Kärcher 36 V Battery Power+ / Power-batterier
- Praktisk visning av återstående drifttid direkt på batteriet
- Det kraftfulla batteriet är snabbt och enkelt att byta ut.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Behållarvolym (l)
|3
|Behållarmaterial
|Plast med återvunnet material
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Luftflöde (l/s)
|35,4
|Nominell prestanda (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 120 (5,0 Ah) / cirka 130 (6,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / Max. 52 (5,0 Ah) Powerläge: / Max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency läge / Max. 73 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 41 (7,5 Ah)
|Uteffekt (A)
|2,5
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 1 m
- Typ av sugslang: med böj
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 10 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
Standardutrustning
- eco!efficiency-läge
- Bärställning
Användningsområden
- Passar i skolmiljöer
- Passar även för hantverkare
- Även lämplig i privata hushåll
- Gör trapprengöring bekväm och enkel
- Punktinsatser