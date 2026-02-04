Den robusta sladdlösa torrdammsugaren LVS 1/1 Bp erbjuder en utmärkt sugeffekt och avlägsnar effektivt damm och smuts. Kärchers cyklonfilterteknologi säkerställer en konstant hög sugeffekt. Den sladdlösa, kompakta och smidiga dammsugaren är idealisk för punktstädning inom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och professionell rengöring. Tack vare obegränsad rörelsefrihet är den även perfekt för trappstädning. Det integrerade HEPA 13-filtret säkerställer högsta hygienstandard. Sugeffekten kan justeras i tre steg och dammsugaren kan enkelt byggas om till en handdammsugare för möbler och olika ytor. Smutsbehållaren kräver inga filterpåsar, vilket sparar kostnader och är hållbart. Den kan tömmas snabbt och hygieniskt – utan direktkontakt med smuts. Med de kraftfulla 18-volts uppladdningsbara batterierna från Kärcher uppnår dammsugaren utmärkta rengöringsresultat. Ett praktiskt fäste gör att det medföljande fogmunstycket alltid finns nära till hands. Observera: Batteri och snabbladdare ingår ej och måste beställas separat. Ett brett urval av munstycken och tillbehör (DN 35) finns som tillval.