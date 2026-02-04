Batteridriven dammsugare LVS 1/1 Bp
Sladdlös torrdammsugare LVS 1/1 Bp med utmärkt sugeffekt tack vare cyklonfilterteknologi. Mångsidig användning, 3-stegs justerbar sugeffekt, HEPA 13-Filter, golv- och fogmunstycke.
Den robusta sladdlösa torrdammsugaren LVS 1/1 Bp erbjuder en utmärkt sugeffekt och avlägsnar effektivt damm och smuts. Kärchers cyklonfilterteknologi säkerställer en konstant hög sugeffekt. Den sladdlösa, kompakta och smidiga dammsugaren är idealisk för punktstädning inom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och professionell rengöring. Tack vare obegränsad rörelsefrihet är den även perfekt för trappstädning. Det integrerade HEPA 13-filtret säkerställer högsta hygienstandard. Sugeffekten kan justeras i tre steg och dammsugaren kan enkelt byggas om till en handdammsugare för möbler och olika ytor. Smutsbehållaren kräver inga filterpåsar, vilket sparar kostnader och är hållbart. Den kan tömmas snabbt och hygieniskt – utan direktkontakt med smuts. Med de kraftfulla 18-volts uppladdningsbara batterierna från Kärcher uppnår dammsugaren utmärkta rengöringsresultat. Ett praktiskt fäste gör att det medföljande fogmunstycket alltid finns nära till hands. Observera: Batteri och snabbladdare ingår ej och måste beställas separat. Ett brett urval av munstycken och tillbehör (DN 35) finns som tillval.
Egenskaper och fördelar
Professionell kvalitet: särskilt robust och hållbarUnik cyklonfilterteknologi för konstant hög sugeffekt Borstlös EC-motor för lång livslängd och hög slitstyrka Innovativt och tidsbesparande filtersystem som är enkelt att underhålla
Enastående rengöringskapacitetBehovsanpassad rengöring: välj mellan tre olika städlägen Tar effektivt bort damm och smuts från alla ytor – perfekt för punktstädning
Högpresterande HEPA 13-FilterFör de högsta säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden Hög filtrerings- och separationsgrad på 99,95 % – fångar även mikropartiklar
Flexibel städning: tre olika driftlägen att välja mellan
- Power-läge, standardläge eller eco!efficiency-läge
- Välj sugeffekt efter städuppgift
- eco!efficiency-läge: hållbart och ökar batteritiden
Praktisk avfallsbehållare
- Påslös dammsugning: hållbart och minskar onödiga kostnader
- Snabb och enkel tömning utan direktkontakt med smuts
Lämplig för ett flertal användningsområden
- Kan användas flexibelt som handdammsugare eller cylinderdammsugare
Väggfäste
- Platsbesparande och lätt att förvara
- Säker förvaring av dammsugaren
- Alltid nära till hands
Tillbehörshållare
- För lätt transport - även trappor.
- Säker och bekväm transport av maskinen inklusive tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Behållarkapacitet (l)
|0,35
|Behållarmaterial
|Plast
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Luftflöde (l/s)
|12
|Nominella prestanda (W)
|230
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / cirka 60 (5,0 Ah) Powerläge: / cirka 20 (5,0 Ah) eco!efficiency läge / cirka 35 (3.0 Ah) Powerläge: / cirka 12 (3.0 Ah)
|Uteffekt (A)
|2,5
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1100 x 220 x 175
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Antal sugrör: 1 Del(ar)
- Sugrörens längd: 509 mm
- Sugrörens nominella bredd: 35 in
- Material i sugrör: Plast
- Golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
- Tillbehörshållare
- Väggfäste
Standardutrustning
- eco!efficiency-läge
Videos
Användningsområden
- För grundlig rengöring av alla golv – från hårda ytor till mattor.
- Bekväm för lokalvårdare i kontor, korridorer eller trapphus
- Perfekt anpassad för rengöring i bussar, tåg och flygplan
- Idealisk på hotell och restauranger, i butiksmiljö, biografer eller teatersalonger
- Speciellt utformad för noggrann invändig fordonsrengöring