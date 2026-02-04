Den kraftfulla LVS 1/2 Bp batteridrivna torrdammsugaren erbjuder utmärkt sugeffekt. Den är utrustad med ett fogmunstycke och ett aktivt golvmunstycke för noggrann rengöring av alla typer av golv och textila ytor. Kärchers cyklonfilterteknologi säkerställer att sugeffekten förblir konstant hög. Tack vare sin kompakta, sladdlösa design samt goda manövrerbarhet och mångsidighet är den idealisk för hotell, restaurang, detaljhandel och lokalvård – perfekt för punktstädning och även lämplig för trappor tack vare obegränsad rörelsefrihet. Det integrerade HEPA 13-filtret uppfyller de högsta hygienkraven. LVS 1/2 Bp är enkel att använda: sugeffekten kan justeras i tre steg, och med några få enkla handgrepp förvandlas den från en cylinderdammsugare till en handhållen dammsugare för möbler och olika ytor. Avfallsbehållaren är påslös, vilket minskar kostnader och möjliggör hygienisk tömning. Tack vare Kärchers kraftfulla 36-volts batterier uppnår dammsugaren utmärkta rengöringsresultat. Observera: Batteri och snabbladdare ingår ej och måste beställas separat.