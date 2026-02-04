Batteridriven dammsugare LVS 1/2 Bp
Batteridriven torrdammsugare med utmärkt sugeffekt tack vare cyklonfilterteknologi. Mångsidig användning, trestegs justerbar sugeffekt, HEPA 13-Filter, golvmunstycke och fogmunstycke.
Den kraftfulla LVS 1/2 Bp batteridrivna torrdammsugaren erbjuder utmärkt sugeffekt. Den är utrustad med ett fogmunstycke och ett aktivt golvmunstycke för noggrann rengöring av alla typer av golv och textila ytor. Kärchers cyklonfilterteknologi säkerställer att sugeffekten förblir konstant hög. Tack vare sin kompakta, sladdlösa design samt goda manövrerbarhet och mångsidighet är den idealisk för hotell, restaurang, detaljhandel och lokalvård – perfekt för punktstädning och även lämplig för trappor tack vare obegränsad rörelsefrihet. Det integrerade HEPA 13-filtret uppfyller de högsta hygienkraven. LVS 1/2 Bp är enkel att använda: sugeffekten kan justeras i tre steg, och med några få enkla handgrepp förvandlas den från en cylinderdammsugare till en handhållen dammsugare för möbler och olika ytor. Avfallsbehållaren är påslös, vilket minskar kostnader och möjliggör hygienisk tömning. Tack vare Kärchers kraftfulla 36-volts batterier uppnår dammsugaren utmärkta rengöringsresultat. Observera: Batteri och snabbladdare ingår ej och måste beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Professionell kvalitet: särskilt robust och hållbarUnik cyklonfilterteknologi för konstant hög sugeffekt Borstlös EC-motor för lång livslängd och hög slitstyrka Innovativt och tidsbesparande filtersystem som är enkelt att underhålla
Enastående rengöringskapacitetBehovsanpassad rengöring: välj mellan tre olika städlägen Tar effektivt bort damm och smuts från alla ytor – perfekt för punktstädning Obegränsad rörelsefrihet och lång driftstid tack vare 36 V-batteri
Högpresterande HEPA 13-FilterFör de högsta säkerhetsstandarderna i hygieniskt känsliga områden Hög filtrerings- och separationsgrad på 99,95 % – fångar även mikropartiklar Certifierad i enlighet med teststandarden DIN EN 1822:2019
Flexibel städning: tre olika driftlägen att välja mellan
- Power-läge, standardläge eller eco!efficiency-läge
- Välj sugeffekt efter städuppgift
- eco!efficiency-läge: hållbart och ökar batteritiden
Praktisk avfallsbehållare
- Påslös dammsugning: hållbart och minskar onödiga kostnader
- Snabb och enkel tömning utan direktkontakt med smuts
- Transparent behållare visar alltid fyllnadsnivån
Lämplig för ett flertal användningsområden
- Lämplig för olika golvtyper och ytor
- Kan användas flexibelt som handdammsugare eller cylinderdammsugare
- Även idealisk för trappstädning
Väggfäste
- Platsbesparande och lätt att förvara
- Säker förvaring av dammsugaren
- Alltid nära till hands
FlexoMate-hållare
- Platsbesparande och lätt att förvara
- Säker förvaring av dammsugaren
- Alltid nära till hands
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel med alla Kärcher 36 V Battery Power+ / Power-batterier
- Praktisk visning av återstående drifttid direkt på batteriet
- Snabbt och enkelt batteribyte
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Behållarkapacitet (l)
|0,35
|Behållarmaterial
|Plast
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|72
|Luftflöde (l/s)
|15
|Nominella prestanda (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / cirka 80 (5,0 Ah) Powerläge: / cirka 28 (5,0 Ah) eco!efficiency läge / cirka 40 (2,5 Ah) Powerläge: / cirka 14 (2,5 Ah)
|Uteffekt (A)
|2,5
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Antal sugrör: 1 Del(ar)
- Aktivt golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 13-Filter
- Väggfäste
Standardutrustning
- eco!efficiency-läge
Videos
Användningsområden
- För grundlig rengöring av alla golv – från hårda ytor till mattor.
- Bekväm för lokalvårdare i kontor, korridorer eller trapphus
- Perfekt anpassad för rengöring i bussar, tåg och flygplan
- Idealisk på hotell och restauranger, i butiksmiljö, biografer eller teatersalonger
- Speciellt utformad för noggrann invändig fordonsrengöring