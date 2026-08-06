Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp
Robust, kraftfull och ergonomiskt designad: T 10/1 Bp batteridriven torrdammsugare är hållbart tillverkad av 45 % återvunnet material¹⁾ och står sig väl i jämförelse med nätanslutna torrdammsugare.
Hotell- och restaurangbranschen, liksom enskilda återförsäljare och städentreprenörer, drar stor nytta av den utmärkta sugkraften och den tysta driftljudnivån på endast 57 dB(A) hos vår T 10/1 Bp batteridrivna torrdammsugare. Dammsugaren är hållbart tillverkad av 45 % återvunnet material¹⁾ och imponerar med sin utmärkta rengöringskvalitet, robusthet och förstklassiga pris/prestanda-förhållande. Tack vare de kraftfulla 36 V Kärcher Battery Power+ batterierna uppnår dammsugaren utmärkta rengöringsresultat. T 10/1 Bp är kompakt, tipp-skyddad och manövrerbar med en kapacitet på 10 liter. Det vikbara bärhandtaget gör det möjligt att transportera den ergonomiskt och nära kroppen. Tack vare den integrerade tillbehörsförvaringen kan det medföljande sprickmunstycket alltid förvaras på T 10/1 Bp och vara lättillgängligt. Ett högpresterande HEPA 14-filter kan köpas som ett alternativ. Tänk på att batteri och kompatibel snabb-laddare måste beställas separat för denna maskinversion.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och robust: 45 % återvunnet material
eco!efficiency-lägeHållbar tack vare minskad energiförbrukning. Minskar volym och buller. Förlänger batteriets drifttid
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig designErgonomisk transport: kan bäras nära kroppen. Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag Enkel och snabb förvaring
Låg ljudnivå på endast 57 dB(A)
- Minskar bullerstörningar även nattetid
- Minskar risker som stress och hörselskador
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel med alla Kärcher 36 V Battery Power+ / Power-batterier
- Praktisk visning av återstående drifttid direkt på batteriet
- Det kraftfulla batteriet är snabbt och enkelt att byta ut.
Användarvänligt driftkoncept
- Två stora knappar: på/av-brytare och eco!efficiency-läge.
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Mycket effektivt HEPA 14-filter kan beställas som tillval
- För de högsta säkerhetsstandarderna på hygiensensitiva platser.
- Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Permanent huvudfilterkorg
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycket kan smidigt förvaras i maskinhuvudet
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Behållarvolym (l)
|10
|Behållarmaterial
|Plast med återvunnet material
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|57
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 150 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / Max. 66 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency läge / Max. 50 (6,0 Ah) Powerläge: / Max. 22 (6,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 2 m
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- eco!efficiency-läge
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Praktiskt tillbehörsförvaring
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Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor