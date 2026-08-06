Hotell- och restaurangbranschen, liksom enskilda återförsäljare och städentreprenörer, drar stor nytta av den utmärkta sugkraften och den tysta driftljudnivån på endast 57 dB(A) hos vår T 10/1 Bp batteridrivna torrdammsugare. Dammsugaren är hållbart tillverkad av 45 % återvunnet material¹⁾ och imponerar med sin utmärkta rengöringskvalitet, robusthet och förstklassiga pris/prestanda-förhållande. Tack vare de kraftfulla 36 V Kärcher Battery Power+ batterierna uppnår dammsugaren utmärkta rengöringsresultat. T 10/1 Bp är kompakt, tipp-skyddad och manövrerbar med en kapacitet på 10 liter. Det vikbara bärhandtaget gör det möjligt att transportera den ergonomiskt och nära kroppen. Tack vare den integrerade tillbehörsförvaringen kan det medföljande sprickmunstycket alltid förvaras på T 10/1 Bp och vara lättillgängligt. Ett högpresterande HEPA 14-filter kan köpas som ett alternativ. Tänk på att batteri och kompatibel snabb-laddare måste beställas separat för denna maskinversion.