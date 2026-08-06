Batteridriven dammsugare T 15/1 Bp
T 15/1 Bp batteridriven torrdammsugare är hållbart tillverkad av 45 % återvunnet material¹⁾ och imponerar med sin utmärkta sugkraft, ergonomiska design och ett högpresterande HEPA 14-filter.
T 15/1 Bp batteridriven torrdammsugare från Kärcher imponerar med sin hållbarhet, hållbarhet och attraktiva pris-prestanda-förhållande. Den är också känd för sin robusthet, omfattande tillbehör och utmärkta sugkraft tack vare de kraftfulla Kärcher Battery Power+ batterierna (36 V). Det återvunna materialet på 45 procent¹⁾ som används i produktionen sparar resurser och minskar energibehovet. Den kraftfulla T 15/1 Bp kännetecknas av sin låga ljudnivå (57 dB[A]) och kan därför också användas på ljudkänsliga platser när som helst. Den kompakta dammsugaren är lättmanövrerad och tippfri, och behållaren har en kapacitet på 15 liter. Den har ett bärhandtag med hopfällbar funktion och kan transporteras ergonomiskt och nära kroppen. Den är också mycket robust, med chassi, hölje, stötfångare och stora hjul. Det medföljande sprickmunstycket kan alltid förvaras lättillgängligt på dammsugaren. Ett ultrafunktionellt HEPA 14-filter finns också på begäran. Vänligen tänk på att när du beställer denna maskinversion måste batteriet och den kompatibla snabbladdaren beställas separat.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och robust: 45 % återvunnet material
eco!efficiency-lägeHållbar tack vare minskad energiförbrukning. Minskar volym och buller. Förlänger batteriets drifttid
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig designEnkel och snabb förvaring
Låg ljudnivå på endast 57 dB(A)
- Idealisk för arbete i bullerkänsliga områden.
- Minskar bullerstörningar även nattetid
- Minskar risker som stress och hörselskador
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel med alla Kärcher 36 V Battery Power+ / Power-batterier
- Praktisk visning av återstående drifttid direkt på batteriet
- Det kraftfulla batteriet är snabbt och enkelt att byta ut.
Användarvänligt driftkoncept
- Två stora knappar: på/av-brytare och eco!efficiency-läge.
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Mycket effektivt HEPA 14-filter kan beställas som tillval
- För de högsta säkerhetsstandarderna på hygiensensitiva platser.
- Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Permanent huvudfilterkorg
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycket kan smidigt förvaras i maskinhuvudet
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Behållarvolym (l)
|15
|Behållarmaterial
|Plast med återvunnet material
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|57
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 150 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / Max. 66 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency läge / Max. 50 (6,0 Ah) Powerläge: / Max. 22 (6,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 405
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 2 m
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- eco!efficiency-läge
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Praktiskt tillbehörsförvaring
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Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor