T 15/1 Bp batteridriven torrdammsugare från Kärcher imponerar med sin hållbarhet, hållbarhet och attraktiva pris-prestanda-förhållande. Den är också känd för sin robusthet, omfattande tillbehör och utmärkta sugkraft tack vare de kraftfulla Kärcher Battery Power+ batterierna (36 V). Det återvunna materialet på 45 procent¹⁾ som används i produktionen sparar resurser och minskar energibehovet. Den kraftfulla T 15/1 Bp kännetecknas av sin låga ljudnivå (57 dB[A]) och kan därför också användas på ljudkänsliga platser när som helst. Den kompakta dammsugaren är lättmanövrerad och tippfri, och behållaren har en kapacitet på 15 liter. Den har ett bärhandtag med hopfällbar funktion och kan transporteras ergonomiskt och nära kroppen. Den är också mycket robust, med chassi, hölje, stötfångare och stora hjul. Det medföljande sprickmunstycket kan alltid förvaras lättillgängligt på dammsugaren. Ett ultrafunktionellt HEPA 14-filter finns också på begäran. Vänligen tänk på att när du beställer denna maskinversion måste batteriet och den kompatibla snabbladdaren beställas separat.