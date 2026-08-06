SB MB är myntstyrda självbetjänings tvättsystem och kan levereras för utomhusbruk eller som en monterat version för att användas inomhus, enligt önskemål från kunden. Systemet är konstruerat för drift upp till fyra tvättbås och tillverkas baserat på kundens önskemål. Detta säkerställer att systemet inkluderar alla komponenter avsedda för behovet. SB MB finns i tre varianter, Cab, Cab 1 och CAb 2 för installation utomhus och en version med sladd för inomhus bruk.