Gör det själv biltvätt SB MB 5/10

Tekniskt avancerande, högpresterande, hållbar och ekonomisk SB tvättstation för upp till fyra tvättar.

SB MB är myntstyrda självbetjänings tvättsystem och kan levereras för utomhusbruk eller som en monterat version för att användas inomhus, enligt önskemål från kunden. Systemet är konstruerat för drift upp till fyra tvättbås och tillverkas baserat på kundens önskemål. Detta säkerställer att systemet inkluderar alla komponenter avsedda för behovet. SB MB finns i tre varianter, Cab, Cab 1 och CAb 2 för installation utomhus och en version med sladd för inomhus bruk.

Egenskaper och fördelar
Gör det själv biltvätt SB MB 5/10: Tillförlitlig dosering
Tillförlitlig dosering
Tryckluftsdrivna doseringspumpar säkerställer tillförlitliga processer, och därmed även nöjda kunder, vid varje tvättbås även under rusningstid. Skydda miljön och sänk kostnaderna på samma gång
Gör det själv biltvätt SB MB 5/10: Kostnadseffektiv rengöring
Kostnadseffektiv rengöring
Med koncentrerat rengöringsmedel blir förbrukningen lägre, vilket innebär att dina system genererar lägre kostnader både för dig och för miljön.
Gör det själv biltvätt SB MB 5/10: Enkelt underhåll
Enkelt underhåll
De stora, främre dörrarna med avtagbar mittstång ger enkel åtkomst till komponenterna – för snabbare underhåll så att systemet snart är klart att användas igen.
Stöldskyddad
  • System med två nycklar: en nyckel för utrustningsdelen och en för myntkassetten
Sparar resurser
  • Torrskum sänker systemets vattenförbrukning och skyddar miljön.
Enkel rengöring av fälgar
  • Fälgrengöring sker med högtrycksspolrör. Därmed behövs inget separat rengöringsverktyg.
Rengöring utan ränder
  • Fordonen torkar utan fläckar tack vare integrerad vattenavhärdare och osmossystem.
Specifikationer

Tekniska data

Temperatur, hetvatten (°C) Max. 60
Arbetstryck (bar) 100 - 120
Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Vattenflöde per pump (l/h) 500
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2031-01-01

Standardutrustning

  • Självtvättar: 2, 4
  • Tvättprogram: 11 Del(ar)
  • Tryckluftsdrivna doseringspumpar
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