Den kompakta självtävtten SB OB från Kärcher kan konfigureras för att passa individuella kunders önskemål och kan utföra en fordonstvätt på de minsta utrymmena. Den flexibla lösningen erbjuder upp till sju olika tvättprogram för en komplett fordonstvätt – dessa kan väljas via en pekskärm enkelt, innovativt och med hjälp av enkla visualiseringar. Enheten för ett tvättbås är idealisk för användning i tomma lokaler och genererar attraktiva ytterligare intäkter med en mycket låg investering.