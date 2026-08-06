Gör det själv biltvätt SB OB

Självtvätten SB OB från Kärcher möjliggör en komplett fordonstvätt på de minsta utrymmena. Tack vare sin kompakta storlek är lösningen idealisk för användning i mindre lokaler / områden

Den kompakta självtävtten SB OB från Kärcher kan konfigureras för att passa individuella kunders önskemål och kan utföra en fordonstvätt på de minsta utrymmena. Den flexibla lösningen erbjuder upp till sju olika tvättprogram för en komplett fordonstvätt – dessa kan väljas via en pekskärm enkelt, innovativt och med hjälp av enkla visualiseringar. Enheten för ett tvättbås är idealisk för användning i tomma lokaler och genererar attraktiva ytterligare intäkter med en mycket låg investering.

Egenskaper och fördelar
Gör det själv biltvätt SB OB: Tillgänglig med upp till fyra doseringspumpar
Tillgänglig med upp till fyra doseringspumpar
Möjlighet att ha upp till 7 tvättprogram Ger ett attraktivt extra mervärde
Gör det själv biltvätt SB OB: Tredje tvättverktyg
Tredje tvättverktyg
Powerskum och Powerfälgskum finns som extra program Kraftig förtvätt säkerställer extremt bra tvättresultat Hög kundnöjdhet
Gör det själv biltvätt SB OB: Vattenmjukgörare
Vattenmjukgörare
Inget separat maskinrum behövs Väldigt lite utrymme krävs
Specifikationer

Tekniska data

Arbetstryck (bar) 100 - 120
Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Vattenflöde per pump (l/h) 500
Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med 2031-01-01

Standardutrustning

  • Självtvättar: 1
  • Tvättprogram: 7 Del(ar)
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