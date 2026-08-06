Gör det själv biltvätt SB OB
Självtvätten SB OB från Kärcher möjliggör en komplett fordonstvätt på de minsta utrymmena. Tack vare sin kompakta storlek är lösningen idealisk för användning i mindre lokaler / områden
Den kompakta självtävtten SB OB från Kärcher kan konfigureras för att passa individuella kunders önskemål och kan utföra en fordonstvätt på de minsta utrymmena. Den flexibla lösningen erbjuder upp till sju olika tvättprogram för en komplett fordonstvätt – dessa kan väljas via en pekskärm enkelt, innovativt och med hjälp av enkla visualiseringar. Enheten för ett tvättbås är idealisk för användning i tomma lokaler och genererar attraktiva ytterligare intäkter med en mycket låg investering.
Egenskaper och fördelar
Tillgänglig med upp till fyra doseringspumparMöjlighet att ha upp till 7 tvättprogram Ger ett attraktivt extra mervärde
Tredje tvättverktygPowerskum och Powerfälgskum finns som extra program Kraftig förtvätt säkerställer extremt bra tvättresultat Hög kundnöjdhet
VattenmjukgörareInget separat maskinrum behövs Väldigt lite utrymme krävs
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetstryck (bar)
|100 - 120
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Vattenflöde per pump (l/h)
|500
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2031-01-01
Standardutrustning
- Självtvättar: 1
- Tvättprogram: 7 Del(ar)