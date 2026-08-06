Gör det själv biltvätt SB Wash MU
SB MU är ett system för att utrusta självbetjänings tvättcentraler för exteriör rengöring. Designad för 4-8 tvättbås, individuellt anpassningsbara och utdragbara vid behov.
SB MU är ett system för att utrusta självbetjänings tvättcentraler för exteriör rengöring. Designad för 4-8 tvättbås, individuellt anpassningsbara och utdragbara vid behov. De fem huvudkomponenterna för maskinen – pump, varmvattentank, vattenmjukgörare och osmos system, kontrollskåp och tvätthalls utrustning – är placerade i ett avskilt rum. För enkel, tidsbesparande och kostnadseffektiv installation är komponenterna monterade på en ram i fabriken. Komponenterna är lättillgängliga och och är av hög kvalitet. Beroende på vilka krav som ställs av användaren kan upp till 11 tvättprogram installeras i varje tvätthall. Vario skumsystem används för tvättning tillsammans med en tvättborste. Kunderna gynnas särskilt av instruktionsboken som är lätt att förstå, enkel utformning av tvättredskapen och effektiva tvättprogram.
Egenskaper och fördelar
Moduluppbyggd konstruktion
- Systemet kan konfigureras individuellt och byggas ut flexibelt.
Attraktiva tvättprogram (högst 11)
- För kunderna vid tvättbåsen lämnas inget övrigt att önska.
Pumpmodulerna förmonteras på fabriken
- Tids- och kostnadsbesparande installation på plats.
- Pumpmodulerna har testats på fabriken för korrekt funktion.
Tryckluftsdrivna doseringspumpar
- Användning av rengöringsmedel i koncentrat, hög processäkerhet.
Vario-skumsystem
- Omkoppling mellan våt-/torrskum ger flera alternativ.
Optimal åtkomst till alla komponenter
- Mycket enkel service.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur, hetvatten (°C)
|Max. 60
|Arbetstryck (bar)
|100 - 120
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Vattenflöde per pump (l/h)
|500
|Mjukvaruuppdateringar är tillgängliga till och med
|2031-01-01
Standardutrustning
- Självtvättar: 4, 8
- Tvättprogram: 11 Del(ar)
- Tryckluftsdrivna doseringspumpar
- Vario-skumsystem
Användningsområden
- Fordonsrengöring för självbetjäningskunder