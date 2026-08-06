SB MU är ett system för att utrusta självbetjänings tvättcentraler för exteriör rengöring. Designad för 4-8 tvättbås, individuellt anpassningsbara och utdragbara vid behov. De fem huvudkomponenterna för maskinen – pump, varmvattentank, vattenmjukgörare och osmos system, kontrollskåp och tvätthalls utrustning – är placerade i ett avskilt rum. För enkel, tidsbesparande och kostnadseffektiv installation är komponenterna monterade på en ram i fabriken. Komponenterna är lättillgängliga och och är av hög kvalitet. Beroende på vilka krav som ställs av användaren kan upp till 11 tvättprogram installeras i varje tvätthall. Vario skumsystem används för tvättning tillsammans med en tvättborste. Kunderna gynnas särskilt av instruktionsboken som är lätt att förstå, enkel utformning av tvättredskapen och effektiva tvättprogram.