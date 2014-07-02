NT 75/2 Ap Me Tc är en högpresterande våt-/torrdammsugare med ApClean-system för konstant hög rengöringseffekt och oavbruten användning. Den robusta 75-litersbehållaren är idealisk för stora smutsmängder och är lätt att tömma tack vare tippstativet. Denna dammsugare har ett kompakt turbinhus med integrerad filterkåpa för enkel demontering av det stora planfiltret. Effektiv halvautomatisk ApClean-filterrengöring ger konstant hög rengöringseffekt, oavbruten användning och lång livslängd på filtret. NT 75/2 Ap Me Tc har också elektronisk nivåindikator. Detta säkerställer att högsta tillåtna fyllningsnivå inte överskrids vid våtdammsugning. Uppsugna vätskor kan enkelt tömmas ut genom en oljebeständig tömningsslang. Tillbehör kan snabbt och enkelt fästas vid dammsugaren med det praktiska clipsystemet. Enheten har ett förvaringsutrymme för slangen, ett för tillbehör, och ett stort utrymme, t.ex. för verktyg. Två stora bockhjul och två styrrullar ger NT 75/2 Ap Me Tc god rörlighet.