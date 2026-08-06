Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te M

NT 30/1 Ap Te M säkerhetsdammsugare är certifierad för dammklass M. Elektriskt ledande tillbehör gör den idealisk för att suga upp fint damm på byggarbetsplatser och i verkstäder.

NT 30/1 Ap Te M tar pålitligt och säkert bort alla typer av fint damm som uppstår på byggarbetsplatser och i verkstäder. Den kompakta dammsugaren med halvautomatisk filterrengöring har ett fuktbeständigt "Wet & Dry" planfilter av PES-fibermaterial för att suga upp fint damm, vätskor och grov smuts i dammklass M och garanterar en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Det integrerade elverktygsuttaget med automatisk start och det kompletta antistatiska systemet (med ledande tillbehör) gör dammsugaren idealisk för att direkt extrahera damm från dammproducerande elverktyg. Maskinen är mycket enkel att använda, då de viktigaste inställningarna justeras med en central vridbrytare. Den förstklassiga sugkraften möjliggör ett brett användningsområde, inklusive sliparbeten, monterings- och installationsarbeten, borttagning av vätskor eller dammsugning från maskiner och system.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te M: Säkerhetsdammsugare i dammklass M
Säkerhetsdammsugare i dammklass M
Filtreringseffektivitet på 99,9 %. Elektronisk övervakning av luftflödet. Säkerställer rena och säkra arbetsplatser.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te M: Semi-automatisk filterrengöring
Semi-automatisk filterrengöring
Optimal filterrengöringseffektivitet med en knapptryckning. Möjliggör konsekvent hög filterprestanda och sugkraft.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te M: Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
Ökad användarsäkerhet. Avledning av elektrostatisk laddning. Skydd mot elektrostatisk urladdning.
Eluttag med automatisk strömbrytare
  • Elverktyg ansluts enkelt till dammsugaren.
  • Enkel användning tack vare automatisk start-/stoppfunktion.
  • Energieffektiv: dammsugaren stängs av automatiskt.
Wet & Dry planfilter
  • Certifierad för dammklass M. Dammseparationsgrad: 99,9 %.
  • PES-fibermaterial: rötsäkert och slitstarkt.
Förvaring av flexibel slang och elkabel
Löstagbart filterkassett
Praktiskt tillbehörsförvaring
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Behållarvolym (l) 30
Anslutningseffekt (W) Max. 1380
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 7,5
Kabelmaterial Gummi
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 70
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 12,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 16,8
Mått (L × B × H) (mm) 525 x 370 x 560

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2.5 m
  • Typ av sugslang: elektriskt ledande
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Stål, förkromat
  • Böj: elektriskt ledande
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
  • Fogmunstycke
  • Anslutningsmuff för elverktyg
  • Planfilter: PES med PTFE-beläggning

Standardutrustning

  • Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
  • Antistatiskt system
  • Säkerhetsklass: I
  • Länkhjul med broms
  • Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
  • Dammklass: M
  • Behållarmaterial: Plast
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te M
Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te M
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Användningsområden
  • För dammsugning av fint damm och grov smuts
  • För dammsugning av vätskor och våt smuts
  • För uppsugning av alla typer av stenstoft, trädamm, keramiskt damm etc.
Tillbehör