NT 30/1 Ap Te M tar pålitligt och säkert bort alla typer av fint damm som uppstår på byggarbetsplatser och i verkstäder. Den kompakta dammsugaren med halvautomatisk filterrengöring har ett fuktbeständigt "Wet & Dry" planfilter av PES-fibermaterial för att suga upp fint damm, vätskor och grov smuts i dammklass M och garanterar en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Det integrerade elverktygsuttaget med automatisk start och det kompletta antistatiska systemet (med ledande tillbehör) gör dammsugaren idealisk för att direkt extrahera damm från dammproducerande elverktyg. Maskinen är mycket enkel att använda, då de viktigaste inställningarna justeras med en central vridbrytare. Den förstklassiga sugkraften möjliggör ett brett användningsområde, inklusive sliparbeten, monterings- och installationsarbeten, borttagning av vätskor eller dammsugning från maskiner och system.