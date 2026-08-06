Tack vare sitt nya helautomatiska filterrengöringssystem tar vår kompakta NT 30/1 Tact Te Basic M grovdammsugare bort oöverträffade mängder fint damm samtidigt som den garanterar en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Den har ett fukttåligt "Wet & Dry" platt veckat filter av PES-fibermaterial, som är designat för att suga upp både fint damm, vätskor och grov smuts av dammklass M. Filterrengöring och sugeffekt övervakas och regleras kontinuerligt av sensorstyrd elektronik, vilket säkerställer konstant hög prestanda och effektiv dammhantering. Dammsugaren är särskilt lämplig för direktsugning från dammalstrande elverktyg tack vare ett integrerat maskinuttag med automatisk start. Dessutom är den utrustad med ett komplett antistatsystem, inklusive ledande tillbehör, för att förhindra statisk elektricitet under användning, vilket är viktigt vid arbete med damm och andra partiklar. Damm som redan finns på golvet eller på maskiner kan enkelt och effektivt sugas upp i den robusta 30-litersbehållaren med metallhjul och stötfångare. Tillbehören är alltid säkert förvarade på maskinen, vilket gör dem lätta att nå och använda vid behov. Har en elektriskt ledande 2.5 meter sugslang.