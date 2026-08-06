Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Tact Te Basic M
En kompakt och kraftfull grovdammsugare som är designad för att på ett säkert och effektivt sätt ta bort fint damm av dammklass M, som ofta finns på byggarbetsplatser.
Tack vare sitt nya helautomatiska filterrengöringssystem tar vår kompakta NT 30/1 Tact Te Basic M grovdammsugare bort oöverträffade mängder fint damm samtidigt som den garanterar en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Den har ett fukttåligt "Wet & Dry" platt veckat filter av PES-fibermaterial, som är designat för att suga upp både fint damm, vätskor och grov smuts av dammklass M. Filterrengöring och sugeffekt övervakas och regleras kontinuerligt av sensorstyrd elektronik, vilket säkerställer konstant hög prestanda och effektiv dammhantering. Dammsugaren är särskilt lämplig för direktsugning från dammalstrande elverktyg tack vare ett integrerat maskinuttag med automatisk start. Dessutom är den utrustad med ett komplett antistatsystem, inklusive ledande tillbehör, för att förhindra statisk elektricitet under användning, vilket är viktigt vid arbete med damm och andra partiklar. Damm som redan finns på golvet eller på maskiner kan enkelt och effektivt sugas upp i den robusta 30-litersbehållaren med metallhjul och stötfångare. Tillbehören är alltid säkert förvarade på maskinen, vilket gör dem lätta att nå och använda vid behov. Har en elektriskt ledande 2.5 meter sugslang.
Egenskaper och fördelar
Sensorstyrt filterrengöringssystem med Tact-teknikGaranterar maximal sugkraft och filterkapacitet. Optimal, behovsanpassad frekvens för filterrengöring. Minimerad bullernivå.
Testad filtreringseffekt på 99,9 %Avlägsnandet av nästan allt fint damm ger rena och säkra arbetsplatser.
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehörÖkad användarsäkerhet. Avledning av elektrostatisk laddning. Skydd mot elektrostatisk urladdning.
Eluttag med automatisk strömbrytare
- Elverktyg ansluts enkelt till dammsugaren.
- Enkel användning tack vare automatisk start-/stoppfunktion.
- Energieffektiv: dammsugaren stängs av automatiskt.
Säkerhetsdammsugare i dammklass M
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk övervakning av luftflödet.
- Säkerställer rena och säkra arbetsplatser.
Wet & Dry planfilter
- Certifierad för dammklass M. Dammseparationsgrad: 99,9 %.
- PES-fibermaterial: rötsäkert och slitstarkt.
- Effektiv dammsugning även vid stora mängder smuts och vätska.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarvolym (l)
|30
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|18,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Följande ingår
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Planfilter: PES med PTFE-beläggning
- PE-plastpåse för dammfri avfallshantering: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatiskt system
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Filterrengöring: Sensorstyrd, behovsanpassad Tact-filterrengöring
- Dammklass: M
- Behållarmaterial: Plast
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Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för dammklass M för användning som involverar alla typer av fint damm
- För dammsugning av fint damm och grov smuts
- För dammsugning av vätskor och våt smuts
- För uppsugning av alla typer av stenstoft, trädamm, keramiskt damm etc.