Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Tact Te M
30/1 Tact Te M avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt inandningsbart damm i dammklass M som ofta uppstår på byggarbetsplatser. Kompakt grovdammsugare för vått och torrt med en behållare på 30 liter.
Alla typer av farligt, och ibland inandningsbart, fint damm återfinns dagligen på byggarbetsplatser och i verkstäder. Tack vare sitt nya helautomatiska filterrengöringssystem avlägsnar vår kompakta grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Tact Te M sådana mängder av fint damm som aldrig har uppnåtts tidigare, samtidigt som en filtreringseffekt på 99,9 % garanteras. Filterrengöringssystemet och sugeffekten övervakas och regleras hela tiden med sensorstyrd elektronik. Tack vare sitt integrerade strömuttag med autostart-funktion och fullständigt antistatiskt system (inklusive ledande tillbehör) är maskinen idealisk för direkt uppsugning på elverktyg som ger upphov till damm. Med hjälp av de nyutvecklade tillbehören, vilka vanligen förvaras säkert på maskinen, kan damm som redan har ansamlats på golvet eller på maskiner utan ansträngning sugas upp i den robusta behållaren på 30 liter med länkhjul av metall och skyddslist.
Egenskaper och fördelar
Testad filtreringseffekt på 99,9 %
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
Eluttag med automatisk strömbrytare
Kylluftsfiltrering
Säkerhetsdammsugare i dammklass M
Wet & Dry planfilter
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|19,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- PE-plastpåse för dammfri avfallshantering: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatiskt system
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Dammklass: M
- Behållarmaterial: Plast
Videos
Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för dammklass M för användning som involverar alla typer av fint damm