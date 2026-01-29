Alla typer av farligt, och ibland inandningsbart, fint damm återfinns dagligen på byggarbetsplatser och i verkstäder. Tack vare sitt nya helautomatiska filterrengöringssystem avlägsnar vår kompakta grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Tact Te M sådana mängder av fint damm som aldrig har uppnåtts tidigare, samtidigt som en filtreringseffekt på 99,9 % garanteras. Filterrengöringssystemet och sugeffekten övervakas och regleras hela tiden med sensorstyrd elektronik. Tack vare sitt integrerade strömuttag med autostart-funktion och fullständigt antistatiskt system (inklusive ledande tillbehör) är maskinen idealisk för direkt uppsugning på elverktyg som ger upphov till damm. Med hjälp av de nyutvecklade tillbehören, vilka vanligen förvaras säkert på maskinen, kan damm som redan har ansamlats på golvet eller på maskiner utan ansträngning sugas upp i den robusta behållaren på 30 liter med länkhjul av metall och skyddslist.