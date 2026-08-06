Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te M Wood

Specialisten för stora mängder trädamm: vår grovdammsugare NT 40/1 Tact Te M Wood med nytt patronfilter, helautomatisk filterrengöring, 40-litersbehållare och tryckhandtag.

Stora mängder trä och fibröst damm leder snabbt till blockeringar i traditionella filtersystem. Detta är inte fallet med vår kompakta grovdammsugare NT 40/1 Tact Te M Wood, som har utformats speciellt för träbearbetningsindustrins krav och kan hantera stora mängder av trädamm med en garanterad filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Detta är möjligt genom samverkan mellan ett nytt patronfilter med helautomatisk filterrengöring och effektiv övervakning och kontroll av filterrengöring och sugkraft med hjälp av sensorstyrd elektronik. Direktsugningen från dammalstrande elverktyg kan också enkelt göras tack vare ett integrerat maskinuttag med automatisk uppstart, samt ett komplett antistatsystem (inkl. ledande tillbehör). NT 40/1 Tact Te M Wood är även utrustad med ett ergonomiskt tryckhandtag och en robust 40-liters behållare och passar därför för användning i verkstäder, snickerier och industriföretag.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te M Wood: Sensorstyrt filterrengöringssystem med Tact-teknik
Sensorstyrt filterrengöringssystem med Tact-teknik
Garanterar maximal sugkraft och filterkapacitet. Optimal, behovsanpassad frekvens för filterrengöring. Minimerad bullernivå.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te M Wood: Planfilter för dammklass M
Planfilter för dammklass M
Patronfiltret förhindrar på ett tillförlitligt sätt att filtret sätts igen. Separationsgrad på 99,9 procent vid dammsugning av stora mängder fibrer och trädamm.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te M Wood: Testad filtreringseffekt på 99,9 %
Testad filtreringseffekt på 99,9 %
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
  • Ökad användarsäkerhet.
  • Avledning av elektrostatisk laddning.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning.
Eluttag med automatisk strömbrytare
  • Elverktyg ansluts enkelt till dammsugaren.
  • Enkel användning tack vare automatisk start-/stoppfunktion.
  • Energieffektiv: dammsugaren stängs av automatiskt.
Säkerhetsdammsugare i dammklass M
  • Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
  • Elektronisk övervakning av luftflödet.
  • Säkerställer rena och säkra arbetsplatser.
Kylluftsfiltrering
Ergonomiskt skjuthandtag
  • Den ergonomiska designen gör det bekvämt att transportera maskinen.
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Behållarvolym (l) 40
Anslutningseffekt (W) Max. 1380
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 7,5
Kabelmaterial Gummi
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 69
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 17,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,8
Mått (L × B × H) (mm) 650 x 370 x 1100

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 4 m
  • Typ av sugslang: elektriskt ledande
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 500 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Böj: elektriskt ledande
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Anslutningsmuff för elverktyg
  • Candle filter för trä
  • Körhandtag
  • PE-plastpåse för dammfri avfallshantering: 1 Del(ar)

Standardutrustning

  • Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
  • Antistatiskt system
  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: I
  • Länkhjul med broms
  • Filterrengöring: Sensorstyrd, behovsanpassad Tact-filterrengöring
  • Dammklass: M
  • Behållarmaterial: Plast
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te M Wood
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te M Wood
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Användningsområden
  • Säkerhetsdammsugare för dammklass M för användning som involverar alla typer av fint damm
  • För dammsugning av fint damm och grov smuts
  • I verkstäder, t.ex vid arbete med sen eller trä samt inom träindustrin
  • För uppsugning av alla typer av stenstoft, trädamm, keramiskt damm etc.
Tillbehör