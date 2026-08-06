Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te M Wood
Specialisten för stora mängder trädamm: vår grovdammsugare NT 40/1 Tact Te M Wood med nytt patronfilter, helautomatisk filterrengöring, 40-litersbehållare och tryckhandtag.
Stora mängder trä och fibröst damm leder snabbt till blockeringar i traditionella filtersystem. Detta är inte fallet med vår kompakta grovdammsugare NT 40/1 Tact Te M Wood, som har utformats speciellt för träbearbetningsindustrins krav och kan hantera stora mängder av trädamm med en garanterad filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Detta är möjligt genom samverkan mellan ett nytt patronfilter med helautomatisk filterrengöring och effektiv övervakning och kontroll av filterrengöring och sugkraft med hjälp av sensorstyrd elektronik. Direktsugningen från dammalstrande elverktyg kan också enkelt göras tack vare ett integrerat maskinuttag med automatisk uppstart, samt ett komplett antistatsystem (inkl. ledande tillbehör). NT 40/1 Tact Te M Wood är även utrustad med ett ergonomiskt tryckhandtag och en robust 40-liters behållare och passar därför för användning i verkstäder, snickerier och industriföretag.
Egenskaper och fördelar
Sensorstyrt filterrengöringssystem med Tact-teknikGaranterar maximal sugkraft och filterkapacitet. Optimal, behovsanpassad frekvens för filterrengöring. Minimerad bullernivå.
Planfilter för dammklass MPatronfiltret förhindrar på ett tillförlitligt sätt att filtret sätts igen. Separationsgrad på 99,9 procent vid dammsugning av stora mängder fibrer och trädamm.
Testad filtreringseffekt på 99,9 %
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
- Ökad användarsäkerhet.
- Avledning av elektrostatisk laddning.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning.
Eluttag med automatisk strömbrytare
- Elverktyg ansluts enkelt till dammsugaren.
- Enkel användning tack vare automatisk start-/stoppfunktion.
- Energieffektiv: dammsugaren stängs av automatiskt.
Säkerhetsdammsugare i dammklass M
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk övervakning av luftflödet.
- Säkerställer rena och säkra arbetsplatser.
Kylluftsfiltrering
Ergonomiskt skjuthandtag
- Den ergonomiska designen gör det bekvämt att transportera maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarvolym (l)
|40
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|17,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 500 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Candle filter för trä
- Körhandtag
- PE-plastpåse för dammfri avfallshantering: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatiskt system
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Filterrengöring: Sensorstyrd, behovsanpassad Tact-filterrengöring
- Dammklass: M
- Behållarmaterial: Plast
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Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för dammklass M för användning som involverar alla typer av fint damm
- För dammsugning av fint damm och grov smuts
- I verkstäder, t.ex vid arbete med sen eller trä samt inom träindustrin
- För uppsugning av alla typer av stenstoft, trädamm, keramiskt damm etc.