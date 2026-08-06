Stora mängder trä och fibröst damm leder snabbt till blockeringar i traditionella filtersystem. Detta är inte fallet med vår kompakta grovdammsugare NT 40/1 Tact Te M Wood, som har utformats speciellt för träbearbetningsindustrins krav och kan hantera stora mängder av trädamm med en garanterad filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Detta är möjligt genom samverkan mellan ett nytt patronfilter med helautomatisk filterrengöring och effektiv övervakning och kontroll av filterrengöring och sugkraft med hjälp av sensorstyrd elektronik. Direktsugningen från dammalstrande elverktyg kan också enkelt göras tack vare ett integrerat maskinuttag med automatisk uppstart, samt ett komplett antistatsystem (inkl. ledande tillbehör). NT 40/1 Tact Te M Wood är även utrustad med ett ergonomiskt tryckhandtag och en robust 40-liters behållare och passar därför för användning i verkstäder, snickerier och industriföretag.