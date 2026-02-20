Tack vare det nya helautomatiska filterrengöringssystemet avlägsnar vår grovdammsugare för vått och torrt 50/1 Tact Te M sådana mängder av fint damm som aldrig har uppnåtts tidigare, samtidigt som en filtreringseffekt på 99,9 % garanteras. Maskinen använder sig av sensorstyrd elektronik för att ständigt kunna tillhandahålla optimal filterrengöring och därigenom upprätthålla konsekvent hög sugeffekt. Tillsammans med den stora och robusta behållaren på 50 liter med länkhjul i metall och reglerbart skjuthandtag klarar maskinen inte bara av att hantera mycket stora mängder farligt fint damm i dammklass M, utan fixar även grov smuts och vätskor. NT 50/1 Tact Te H är försedd med ett strömuttag med autostart-funktion liksom ett fullständigt antistatiskt system inklusive ledande tillbehör. Därför är den idealisk för direkt uppsugning på elverktyg som ger upphov till stora mängder fint damm. Damm som redan har ansamlats på golvet eller på maskiner avlägsnas säkert med hjälp av den nyutvecklade tillbehörssatsen som består av en 4 m lång sugslang, rör i rostfritt stål och ett brett golvmunstycke. Alla tillbehör förvaras säkert på maskinen tack vare smarta förvaringslösningar.