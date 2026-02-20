Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te M
Utvecklad för mycket stora mängder farligt fint damm i dammklass M: Den stora och mycket mobila grovdammsugaren för vått och torrt 50/1 Tact Te M med en behållare på 50 liter och reglerbart skjuthandtag.
Tack vare det nya helautomatiska filterrengöringssystemet avlägsnar vår grovdammsugare för vått och torrt 50/1 Tact Te M sådana mängder av fint damm som aldrig har uppnåtts tidigare, samtidigt som en filtreringseffekt på 99,9 % garanteras. Maskinen använder sig av sensorstyrd elektronik för att ständigt kunna tillhandahålla optimal filterrengöring och därigenom upprätthålla konsekvent hög sugeffekt. Tillsammans med den stora och robusta behållaren på 50 liter med länkhjul i metall och reglerbart skjuthandtag klarar maskinen inte bara av att hantera mycket stora mängder farligt fint damm i dammklass M, utan fixar även grov smuts och vätskor. NT 50/1 Tact Te H är försedd med ett strömuttag med autostart-funktion liksom ett fullständigt antistatiskt system inklusive ledande tillbehör. Därför är den idealisk för direkt uppsugning på elverktyg som ger upphov till stora mängder fint damm. Damm som redan har ansamlats på golvet eller på maskiner avlägsnas säkert med hjälp av den nyutvecklade tillbehörssatsen som består av en 4 m lång sugslang, rör i rostfritt stål och ett brett golvmunstycke. Alla tillbehör förvaras säkert på maskinen tack vare smarta förvaringslösningar.
Egenskaper och fördelar
Testad filtreringseffekt på 99,9 %
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
Eluttag med automatisk strömbrytare
Kylluftsfiltrering
Säkerhetsdammsugare i dammklass M
Wet & Dry planfilter
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|50
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|19
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|24,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Tömningsslang
- Körhandtag
- PE-plastpåse för dammfri avfallshantering: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatiskt system
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Dammklass: M
- Behållarmaterial: Plast
Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för dammklass M för användning som involverar alla typer av fint damm