Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Bs *EU

Vår NT 40/1 Tact Bs bageridammsugare utvecklades speciellt för de speciella krav som bagerier och konditorier har. Dammsugaren klarar enkelt stora mängder fint damm.

Bagare och konditorer kan andas en suck av lättnad med vår NT 40/1 Takt Bs bageri dammsugare. Oavsett om det är golv, maskiner eller andra enheter – och med tillbehör även ugnen: Dammsugaren klarar enkelt av alla utmaningar som väntar i bageriet. Med sina kraftiga låsspärrar tillverkade av metall är den certifierad som en explosionssäker maskin och är därför perfekt för att dammsuga potentiellt farligt mjöldamm. Den automatiska Tact-filterrengöringen garanterar inte bara en ständigt hög sugeffekt, utan möjliggör även dammsugning av stora mängder fint damm. För detta ändamål är dammsugaren extremt enkel att manövrera med hjälp av vridbrytaren i mitten, tål även tuffare applikationer med den robusta behållaren och är mycket lätt att transportera tack vare det ergonomiska standardhandtaget.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Bs *EU: Perfekt för bagerier och konditorier
Perfekt för bagerier och konditorier
Valfria tillbehörssatser speciellt för användning i bagerier.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Bs *EU: Särskilda låsspärrar tillverkade av metall
Särskilda låsspärrar tillverkade av metall
Tillåter certifiering som explosionssäker maskin. Tillståndsgodkännande för dammsugning av potentiellt farligt mjöldamm.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Bs *EU: Värmeresistent PES-filter
Värmeresistent PES-filter
Möjliggör dammsugning av problematiskt damm i bagerier.
Praktisk tillbehörsförvaring för specialtillbehör
  • Underlättar transport av skrymmande set för ugnsrengöring.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Behållarkapacitet (l) 40
Anslutningseffekt (W) Max. 1380
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 40
Kabellängd (m) 7,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 68
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 16,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 19,5
Mått (L × B × H) (mm) 650 x 370 x 1100

Följande ingår

  • Fogmunstycke
  • Körhandtag

Standardutrustning

  • Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
  • Behållarmaterial: Plast
  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: II
  • Länkhjul med broms
  • Antistatisk förberedd
Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Bs *EU
Användningsområden
  • Perfekt för rengöring av bageriugnar, golv, maskiner och enheter
Tillbehör