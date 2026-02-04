Bagare och konditorer kan andas en suck av lättnad med vår NT 40/1 Takt Bs bageri dammsugare. Oavsett om det är golv, maskiner eller andra enheter – och med tillbehör även ugnen: Dammsugaren klarar enkelt av alla utmaningar som väntar i bageriet. Med sina kraftiga låsspärrar tillverkade av metall är den certifierad som en explosionssäker maskin och är därför perfekt för att dammsuga potentiellt farligt mjöldamm. Den automatiska Tact-filterrengöringen garanterar inte bara en ständigt hög sugeffekt, utan möjliggör även dammsugning av stora mängder fint damm. För detta ändamål är dammsugaren extremt enkel att manövrera med hjälp av vridbrytaren i mitten, tål även tuffare applikationer med den robusta behållaren och är mycket lätt att transportera tack vare det ergonomiska standardhandtaget.