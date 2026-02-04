Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Bs *EU
Vår NT 40/1 Tact Bs bageridammsugare utvecklades speciellt för de speciella krav som bagerier och konditorier har. Dammsugaren klarar enkelt stora mängder fint damm.
Bagare och konditorer kan andas en suck av lättnad med vår NT 40/1 Takt Bs bageri dammsugare. Oavsett om det är golv, maskiner eller andra enheter – och med tillbehör även ugnen: Dammsugaren klarar enkelt av alla utmaningar som väntar i bageriet. Med sina kraftiga låsspärrar tillverkade av metall är den certifierad som en explosionssäker maskin och är därför perfekt för att dammsuga potentiellt farligt mjöldamm. Den automatiska Tact-filterrengöringen garanterar inte bara en ständigt hög sugeffekt, utan möjliggör även dammsugning av stora mängder fint damm. För detta ändamål är dammsugaren extremt enkel att manövrera med hjälp av vridbrytaren i mitten, tål även tuffare applikationer med den robusta behållaren och är mycket lätt att transportera tack vare det ergonomiska standardhandtaget.
Egenskaper och fördelar
Perfekt för bagerier och konditorierValfria tillbehörssatser speciellt för användning i bagerier.
Särskilda låsspärrar tillverkade av metallTillåter certifiering som explosionssäker maskin. Tillståndsgodkännande för dammsugning av potentiellt farligt mjöldamm.
Värmeresistent PES-filterMöjliggör dammsugning av problematiskt damm i bagerier.
Praktisk tillbehörsförvaring för specialtillbehör
- Underlättar transport av skrymmande set för ugnsrengöring.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|40
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|16,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|19,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Följande ingår
- Fogmunstycke
- Körhandtag
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Behållarmaterial: Plast
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms
- Antistatisk förberedd
Användningsområden
- Perfekt för rengöring av bageriugnar, golv, maskiner och enheter