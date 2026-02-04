Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact² Tc

Kärcher Tact²-systemen är populära för sin höga mobilitet, robusta konstruktion och utmärkta prestanda. Modeller med tiltbart chassi är särskilt effektiva för att ta bort vätskor och smuts i industriella miljöer.

Kärcher presenterar Tact² – sin nya toppmodell för professionella grovdammsugare. Denna utveckling av det populära Tact-systemet ger den högsta produktiviteten hittills, tack vare det automatiska filterrengöringssystemet. Med två motorer levererar Tact² konstant hög sugkraft och det förbättrade filterlivet innebär att filterbyten behöver göras mer sällan. Kärchers NT-dammsugare med Tact² är kompletta system som inte bara effektivt avlägsnar stora mängder fint damm utan även hanterar smuts, skräp och vätskor. De olika alternativen i Tact²-serien gör att systemet kan anpassas för en rad applikationer där hög sugkraft krävs, oavsett om det är på byggarbetsplatser, inom livsmedelsindustrin, fordonsindustrin eller i andra industriella miljöer. Tact² är den idealiska lösningen för både stora och små uppgifter där effektivitet och prestanda är avgörande.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact² Tc: Lutande chassi med lås på locket.
Lutande chassi med lås på locket.
håller behållare säkert fast i chassit.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact² Tc: Nära till hands
Nära till hands
Bekväm att bära för två personer och behållaren är lätt att tömma.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact² Tc: Sugrör och golvmunstycken kan förvaras i alla riktingar i tillbehörshållarna.
Sugrör och golvmunstycken kan förvaras i alla riktingar i tillbehörshållarna.
Lättåtkomlig från alla håll. Gott om utrymme för en 4 m slang och 10 m elkabel.
Avloppsslang för tömning av vätskor.
  • Locket hålls stängt under tiden innehållet töms
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behållarkapacitet (l) 65
Behållarmaterial Plast
Anslutningseffekt (W) Max. 2760
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 40
Kabellängd (m) 10
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 73
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 27,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 35,4
Mått (L × B × H) (mm) 685 x 560 x 905

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 4 m
  • Typ av sugslang: elektriskt ledande
  • Böj: elektriskt ledande
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Papper
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Tömningsslang (oljebeständig)
  • Tippbart chassi
  • Körhandtag

Standardutrustning

  • Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
  • Antistatiskt system
  • Filterrengöring: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: I
  • Länkhjul med broms
Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact² Tc
