Kärcher presenterar Tact² – sin nya toppmodell för professionella grovdammsugare. Denna utveckling av det populära Tact-systemet ger den högsta produktiviteten hittills, tack vare det automatiska filterrengöringssystemet. Med två motorer levererar Tact² konstant hög sugkraft och det förbättrade filterlivet innebär att filterbyten behöver göras mer sällan. Kärchers NT-dammsugare med Tact² är kompletta system som inte bara effektivt avlägsnar stora mängder fint damm utan även hanterar smuts, skräp och vätskor. De olika alternativen i Tact²-serien gör att systemet kan anpassas för en rad applikationer där hög sugkraft krävs, oavsett om det är på byggarbetsplatser, inom livsmedelsindustrin, fordonsindustrin eller i andra industriella miljöer. Tact² är den idealiska lösningen för både stora och små uppgifter där effektivitet och prestanda är avgörande.