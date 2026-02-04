Grovdammsugare för vått och torrt NT 65/2 Tact² Tc
Kärcher Tact²-systemen är populära för sin höga mobilitet, robusta konstruktion och utmärkta prestanda. Modeller med tiltbart chassi är särskilt effektiva för att ta bort vätskor och smuts i industriella miljöer.
Kärcher presenterar Tact² – sin nya toppmodell för professionella grovdammsugare. Denna utveckling av det populära Tact-systemet ger den högsta produktiviteten hittills, tack vare det automatiska filterrengöringssystemet. Med två motorer levererar Tact² konstant hög sugkraft och det förbättrade filterlivet innebär att filterbyten behöver göras mer sällan. Kärchers NT-dammsugare med Tact² är kompletta system som inte bara effektivt avlägsnar stora mängder fint damm utan även hanterar smuts, skräp och vätskor. De olika alternativen i Tact²-serien gör att systemet kan anpassas för en rad applikationer där hög sugkraft krävs, oavsett om det är på byggarbetsplatser, inom livsmedelsindustrin, fordonsindustrin eller i andra industriella miljöer. Tact² är den idealiska lösningen för både stora och små uppgifter där effektivitet och prestanda är avgörande.
Egenskaper och fördelar
Lutande chassi med lås på locket.håller behållare säkert fast i chassit.
Nära till handsBekväm att bära för två personer och behållaren är lätt att tömma.
Sugrör och golvmunstycken kan förvaras i alla riktingar i tillbehörshållarna.Lättåtkomlig från alla håll. Gott om utrymme för en 4 m slang och 10 m elkabel.
Avloppsslang för tömning av vätskor.
- Locket hålls stängt under tiden innehållet töms
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behållarkapacitet (l)
|65
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2760
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|10
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|27,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|35,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|685 x 560 x 905
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Böj: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Papper
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Tömningsslang (oljebeständig)
- Tippbart chassi
- Körhandtag
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Antistatiskt system
- Filterrengöring: Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms