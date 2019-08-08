HÖGTRYCKSSLÄP – BLI SJÄLVSTÄNDIG
Våra konfigurerbara högtryckssläp förenar enastående mobilitet och maximal användarvänlighet med ett banbrytande maskinkoncept. Våra släp HD och HDS är den idealiska lösningen för kommuner, byggarbetsplatser, hyrmaskinparker och industri.
Mobil högtrycksrengöring
Ett väl utformat koncept istället för spontant mekande. Liksom vi gör de inte saker halvdant. Våra släp baseras på ett väl utformat koncept med definierade egenskaper och kapaciteter: kompromisslös prestanda, hög mobilitet, lätta att använda och maximal självständighet. Vi har prioriterat komponenterna från våra välbeprövade högtryckstvättar och har använt väldigt få nya sådana. Detta innebär att utöver de kända fördelarna med tekniken har vi kunnat förenkla arbetet som utförs av vår servicepersonal samt reservdelslogistiken.
Lätta att använda
Användning av maskinen är precis så enkel och bekväm som alla Kärcher HD/HDS-släp med EASY-manövrering. Denna enreglagemanövrering gör den extremt lätt för användaren att hantera. Samtidigt minskar den risken för användningsfel till lägsta möjliga.
- Slangvindor minskar uppställningstider och ger säker förvaring.
- De rymliga förvaringsutrymmena ger gott om utrymme för tillbehör, verktyg, rengöringsmedel och allt annat man behöver för den aktuella rengöringsuppgiften.
Lågt underhållsbehov
Varje maskin behöver regelbunden service. Den stora maskinhuven på HDS-släpet som täcker alla viktiga komponenter positioneras med enkel åtkomst, och den fria åtkomsten på HD-släpet, tillsammans med användning av välbeprövade komponenter som gör arbetet enklare för Kärchers servicetekniker.
- Väl utformade servicemenyer på HDS-släpet för snabb diagnos.
- Anpassade servicepaket utformade exakt utifrån dina individuella behov.
Driftsäker
HD- och HDS-släp är systematiskt utformade för lång livslängd vid daglig användning. Ett stort antal beprövade Kärcher-komponenter, inklusive brännare, pumpar och styrelektronik, har använts för att göra detta.
En rad olika säkerhetsfunktioner skyddar maskinen mot skador vid fel. Det finns till exempel ett skydd mot för låg vattennivå på HDS-släpet som förhindrar att pumpen går torr. Och avhärdningsfunktionen skyddar värmeslingan mot skadliga kalkavlagringar.
Alla HD-/HDS-släp har ett frostskyddssystem för att skydda maskinen vid kalla utomhustemperaturer.
HD-släp: håll huvudet kallt under tryck
Högtryckstvättning och Kärcher går hand i hand. Vi har drivit högtryckstvättningen framåt genom innovationer i flera decennier. Vi gör nu denna teknik mer mobil än någonsin tidigare.
Självförsörjande, mobil och lämplig för långa arbetsperioder
Oberoende: Kraftfulla och pålitliga dieselmotorer från Yanmar och bensinmotorer från Honda (som alla har klassning EU STAGE V) gör de möjliga att använda utan strömförsörjning. Du har alltid allt som behövs för rengöring direkt på släpen: vatten, rengöringsmedel, tillbehör.
Den stora inbyggda vattentanken på HD-släpet ger oberoende rengöring med full prestanda i upp till en timme och med minskat vattenflöde i upp till två timmar. Man kan välja att lägga till en ytterligare 20-liters bränslebehållare på sitt HD-släp, vilket ger långa arbetsperioder.
Effektiv: Ett HD-släp visar initiativförmåga. Om högtrycksmunstycket inte aktiveras sänker den automatiska varvtalsreduktionen ljudnivån och bränsleförbrukningen.
Individualitet: Du kan konfigurera ditt HD-släp för att matcha dina behov. Det inkluderar även att kunna välja en plattform som är kompatibel med gaffeltruck istället för ett släp.
Användningssyftet och den befintliga fordonsflottan avgör om din HD-modul kommer med eller utan en axel. Som ett alternativ kan man välja Cab-plattformsversionen, vilken kan användas på lastplattformar eller på en fast position på plats. Den maximala stödlasten på 75 kg ger dig oberoende och flexibilitet. Du kan bogsera HD-släpet med i stort sett alla personbilar.
HDS-släp: det blir varmare
Det finns rengöringsuppgifter där kallt vatten med högt tryck inte ger önskat resultat. Eller i alla fall inte inom en rimlig tidsrymd. Det är då våra högtryckstvättar med varmvatten blir aktuella. Använd dem för att snabbt och enkelt ta bort graffiti, tuggummi, olja och fett.
Konfigurerbar för maximal flexibilitet
Oberoende: kraftfulla och pålitliga dieselmotorer från Yanmar (EU STAGE V) gör den möjlig att använda utan strömförsörjning. Du har alltid allt som behövs för rengöring direkt på HDS-släpen: vatten, rengöringsmedel, tillbehör.
Den stora inbyggda vattentanken på HDS-släpet ger oberoende rengöring med full prestanda i upp till 30 minuter och med minskat vattenflöde i upp till en timme. Den stora bränsletanken innebär att du kan rengöra under lång tid utan avbrott.
Individualitet: man kan även konfigurera sitt HDS-släp för att matcha dina behov. Det inkluderar även att kunna välja en plattform som är kompatibel med gaffeltruck istället för ett släp. Användningssyftet och den befintliga fordonsflottan avgör om din HDS-modul kommer med eller utan en axel.
Som ett alternativ kan man välja Skid- eller Cab-plattformsversionerna, vilken kan användas på lastplattformar eller på en fast position på plats. Slangvindor för vattenanslutning och högtrycksslangen minskar uppställningstiden och ger säker förvaring.
Effektiv: Kombinationen av effektiva Kärcher-brännare, kraftfulla värmeväxlare och eco!efficiency-läge resulterar i märkbara bränslebesparingar och minskar utsläppen till ett minimum. Ett HDS-släp stänger av sig självt som senast efter 45 minuters vilotid för att spara bränsle. Om högtrycksmunstycket inte aktiveras sänker den automatiska varvtalsreduktionen ljudnivån och bränsleförbrukningen.
- Värmeväxlare som förvärmer vattnet med spillvärme från motorn minskar bränsleförbrukningen med upp till 14 procent.
- I Kärchers eco!efficiency-läge begränsas vattentemperaturen till 60°C, vilket är mer än tillräckligt för de flesta uppgifter och minskar förbrukningen väsentligt.
HD-/HDS-släp i bruk
Ett sammanhängande helhetskoncept tar alltid hänsyn till alla viktiga aspekter: uppgifterna, driften, inkoppling och borttagning, effektivitet och miljöskydd.
Våra släp är mycket mobila, tack vare korta uppställningstider, extremt behändiga tack vare elektrisk start och enkel användning, och sina stora vattentankar och slangvindor gör dem självförsörjande och flexibla. Med våra släp kan du komma åt alla användningsplatser enkelt, och kan till och med rengöra utan ström- eller vattenförsörjning. Bränslesnåla och rena motorer som efterlever EU STAGE V säkerställer överlägsen prestanda med minimal förbrukning och utsläpp.
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