HÖGTRYCKSSLÄP – BLI SJÄLVSTÄNDIG

Självförsörjande, mobil och lämplig för långa arbetsperioder

Oberoende: Kraftfulla och pålitliga dieselmotorer från Yanmar och bensinmotorer från Honda (som alla har klassning EU STAGE V) gör de möjliga att använda utan strömförsörjning. Du har alltid allt som behövs för rengöring direkt på släpen: vatten, rengöringsmedel, tillbehör.

Den stora inbyggda vattentanken på HD-släpet ger oberoende rengöring med full prestanda i upp till en timme och med minskat vattenflöde i upp till två timmar. Man kan välja att lägga till en ytterligare 20-liters bränslebehållare på sitt HD-släp, vilket ger långa arbetsperioder.

Effektiv: Ett HD-släp visar initiativförmåga. Om högtrycksmunstycket inte aktiveras sänker den automatiska varvtalsreduktionen ljudnivån och bränsleförbrukningen.

Individualitet: Du kan konfigurera ditt HD-släp för att matcha dina behov. Det inkluderar även att kunna välja en plattform som är kompatibel med gaffeltruck istället för ett släp.

Användningssyftet och den befintliga fordonsflottan avgör om din HD-modul kommer med eller utan en axel. Som ett alternativ kan man välja Cab-plattformsversionen, vilken kan användas på lastplattformar eller på en fast position på plats. Den maximala stödlasten på 75 kg ger dig oberoende och flexibilitet. Du kan bogsera HD-släpet med i stort sett alla personbilar.