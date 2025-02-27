Trailer hetvattentvätt

HDS-släp – kraftfull rengöring utan externa resurser

HDS-släp är effektiva högtryckstvättar med varmvatten som är särskilt användbara för att ta bort graffiti, tuggummi, olja och fett snabbt. De har dieselmotorer från Yanmar (EU STAGE V) och kräver ingen extern strömförsörjning. HDS-släpet har en stor inbyggd vattentank som ger upp till en timmes rengöring och en stor bränsletank för lång driftstid utan avbrott.

Det är konfigurerbart för att passa olika behov, inklusive alternativ för gaffeltruckskompatibla plattformar, samt skid- eller cab-versioner för användning på olika platser. Den effektiva Kärcher-brännaren och värmeväxlaren i kombination med eco!efficiency-läget sparar bränsle och minskar utsläpp. HDS-släpet stänger av sig själv efter 45 minuters vila för att spara energi, och värmeväxlaren använder spillvärme för att minska bränsleförbrukningen med upp till 14%.