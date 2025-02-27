Trailer hetvattentvätt
Mobil kraft och oberoende.
En HDS-Trailer gör kraftfull högtrycksteknik för hetvatten mobil och kan användas på platser utan både elektricitet och vatten. Med fokus på hållbarhet, driftsäkerhet och effektivitet, bygger den på samma beprövade komponenter som HDS-serien. Den är enkel att använda och kan skräddarsys för olika behov genom sin konfigurerbarhet.
HDS-släp – kraftfull rengöring utan externa resurser
HDS-släp är effektiva högtryckstvättar med varmvatten som är särskilt användbara för att ta bort graffiti, tuggummi, olja och fett snabbt. De har dieselmotorer från Yanmar (EU STAGE V) och kräver ingen extern strömförsörjning. HDS-släpet har en stor inbyggd vattentank som ger upp till en timmes rengöring och en stor bränsletank för lång driftstid utan avbrott.
Det är konfigurerbart för att passa olika behov, inklusive alternativ för gaffeltruckskompatibla plattformar, samt skid- eller cab-versioner för användning på olika platser. Den effektiva Kärcher-brännaren och värmeväxlaren i kombination med eco!efficiency-läget sparar bränsle och minskar utsläpp. HDS-släpet stänger av sig själv efter 45 minuters vila för att spara energi, och värmeväxlaren använder spillvärme för att minska bränsleförbrukningen med upp till 14%.
Självförsörjande
Kraftfulla och pålitliga Yanmar dieselmotorer gör att maskinerna kan användas utan strömförsörjning. HDS Trailer innehåller allt som behövs för alla rengöringsuppgifter: vatten, rengöringsmedel och tillbehör.
Den stora, inbyggda vattentanken möjliggör fristående rengöring vid full effekt i upp till 30 minuter och upp till en timme med reducerat vattenflöde. Maskinen har en stor bränsletank för långvarig användning utan avbrott.
- 500 liters vattentank
- 100 liters bränsletank
- 19 kW Yanmar dieselmotor
Effektiv
Kärchers effektiva brännare och högeffektiva värmeväxlare i kombination med driftläget eco!efficiency ger markant lägre bränsleförbrukning och minimala utsläpp.
Då spolhandtaget inte används sänks motorvarvtalet automatiskt för lägre ljudnivå och bränsleförbrukning.
- Värmeväxlarna utnyttjar spillvärme från motorn för att förvärma vattnet, vilket ger en bränslebesparing på upp till 14 %.
- När Kärchers speciella driftläge eco!efficiency är aktiverat begränsas vattentemperaturen till 60 °C. Det är fullt tillräckligt för de flesta arbetsuppgifter och ger markant lägre bränsleförbrukning.
Driftsäker
Högtryckssläpen HDS Trailer är tillverkade för daglig användning och byggda för att hålla. De innehåller många väl beprövade komponenter från Kärcher – i synnerhet brännare, pumpar och styrelektronik.
En rad olika säkerhetsfunktioner skyddar maskinen mot skador vid fel. Det finns till exempel ett skydd mot för låg vattennivå som förhindrar att pumpen går torr. Avhärdaren skyddar värmeslingan mot skadliga kalkavlagringar.
Flexibilitet
Varje HDS Trailer kan konfigureras individuellt för att passa kundens behov. I stället för släp kan kunden exempelvis välja en plattform som kan transporteras med gaffeltruck.
Det avsedda användningsområdet och den tillgängliga fordonsparken avgör om HDS Trailer ska levereras med eller utan axel. Därför har plattformsversionerna Skid och Cab tagits fram. De kan till exempel ställas på lastplattformar för stationär användning på plats eller monteras i ett befintligt fordon.
- Skid: HDS på ram utan kåpa och vattentank
- Cab: HDS på ram med kåpa och vattentank
- Trailer: HDS på chassi med kåpa och vattentank
Lätt att använda
Maskinen är lika enkel och bekväm att använda som alla övriga Kärcher HDS med EASY Operation.
Alla funktioner är samlade i ett och samma vridreglage. Det gör det imponerande enkelt att använda maskinen och risken för felaktig hantering är nästan noll.
- Slangvindor för vattenförsörjning och högtrycksslang snabbar på arbetet och gör det även enklare att förvara maskinen på ett säkert sätt.
- Tillbehör, verktyg, rengöringsmedel och annat som krävs för rengöringsuppgiften skyddas i de rymliga förvaringsutrymmena.
Litet underhållsbehov
Alla maskiner behöver regelbunden service. För varje Kärcher HDS Trailer finns ett individuellt servicepaket som skräddarsytts för specifika behov.
Under den stora kåpan är alla viktiga delar lättåtkomligt placerade och maskinen består dessutom av väl beprövade komponenter. Allt för att underlätta arbetet för Kärchers servicetekniker.
- Avancerad servicelista för snabb felsökning
- Individuella servicepaket
Kontakta oss
Offert och rådgivning
Om du letar efter en rengöringslösning med enastående mobilitet och driftsäkerhet på två hjul så är du välkommen och kontakta oss! Vi hjälper dig med individuell rådgivning för just dina behov.