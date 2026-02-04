HDS Trailer HDS 13/35 De Tr1
Självförsörjande hetvattentvätt med 350 bars tryck! HDS 13/35 trailer är den perfekta högtryckslösningen med hetvatten inom den kommunala sektorn, på byggarbetsplatser och inom industrin.
Hetvattentvätten HDS 13/35 De Tr1 genererar ett tryck på 350 bar, arbetar helt oberoende av tillgång till ström och vatten. Är därför flexibel i sin rengöringsuppgift på till exempel byggarbetsplatser, inom industrin och i den kommunala sektorn. Det är en effektiv, service- och användarvänlig rengöringslösning.
Egenskaper och fördelar
Maximal effektivitetHögeffektiv panna. Vattenkyld elmoter använder motorns värme för att förvärma vattnet Miljövänlig drift och låga driftkostnader tack vare Kärcher eco!efficiency-läge.
Enkel manövreringMaskinen är enkel att använda med hjälp av en central på/av-knapp. Två slangupprullare gör det enkelt vid drift. Säker förvaring av skyddsutrustning, tillbehör och rengöringsmedel.
SjälvförsörjandeStor vattentank på 500 liter för rengöring upp till 30 min med full effekt. 100-liters dieseltank; perfekt för långa perioder av användning. Kraftfulla Yanmar dieselmotorer gör att maskinerna kan användas fristående utan strömförsörjning.
Mycket flexibel
- Konfigurermöjligheten gör det möjligt att anpassa släpet efter kundens behov.
- Skid och Cab versioner gör det möjligt med olika användingsområden; mobilt eller stationärt.
Lätt service
- En stor kåpa gör det lätt för servicepersonal att komma åt de inre komponenterna lättare.
- Ett smart serviceprogram för snabb feldiagnos vid service.
- Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
Tillförlitlig
- Inklusive avhärdare som skyddar värmeslingan mot förkalkning.
- Många säkerhetsfunktioner skyddar HDS-trailern mot skador i händelse av fel.
- Integrerat frostskyddsläge skyddar komponenterna vid kalla temperaturer.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motoreffekt (kW/hk)
|19 / 26
|Flödeshastighet (l/h)
|650 - 1300
|Tryck (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|9,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Följande ingår
- Spolhandtag: Industri
- Högtrycksslang: 30 m
- Sprutlans: 700 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Varvtalsreglering
Användningsområden
- Kommunal sektor (t ex rengöring av öppna platser, trafikleder, klottersanering och borttagning av tuggummi).
- Byggarbetsplatser (t ex rengöring av entreprenadmaskiner, byggnadsställningar och utrustning).
- Industri (t ex avlägsna färg och beläggningar, massaindustri).
Konfigurerbara komponenter
