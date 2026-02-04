Hetvattentvätten HDS 13/35 De Tr1 genererar ett tryck på 350 bar, arbetar helt oberoende av tillgång till ström och vatten. Är därför flexibel i sin rengöringsuppgift på till exempel byggarbetsplatser, inom industrin och i den kommunala sektorn. Det är en effektiv, service- och användarvänlig rengöringslösning.