Självförsörjande hetvattentvätt med 350 bars tryck! HDS 13/35 trailer är den perfekta högtryckslösningen med hetvatten inom den kommunala sektorn, på byggarbetsplatser och inom industrin.

Hetvattentvätten HDS 13/35 De Tr1 genererar ett tryck på 350 bar, arbetar helt oberoende av tillgång till ström och vatten. Är därför flexibel i sin rengöringsuppgift på till exempel byggarbetsplatser, inom industrin och i den kommunala sektorn. Det är en effektiv, service- och användarvänlig rengöringslösning.

Egenskaper och fördelar
Maximal effektivitet
Högeffektiv panna. Vattenkyld elmoter använder motorns värme för att förvärma vattnet Miljövänlig drift och låga driftkostnader tack vare Kärcher eco!efficiency-läge.
Enkel manövrering
Maskinen är enkel att använda med hjälp av en central på/av-knapp. Två slangupprullare gör det enkelt vid drift. Säker förvaring av skyddsutrustning, tillbehör och rengöringsmedel.
Självförsörjande
Stor vattentank på 500 liter för rengöring upp till 30 min med full effekt. 100-liters dieseltank; perfekt för långa perioder av användning. Kraftfulla Yanmar dieselmotorer gör att maskinerna kan användas fristående utan strömförsörjning.
Mycket flexibel
  • Konfigurermöjligheten gör det möjligt att anpassa släpet efter kundens behov.
  • Skid och Cab versioner gör det möjligt med olika användingsområden; mobilt eller stationärt.
Lätt service
  • En stor kåpa gör det lätt för servicepersonal att komma åt de inre komponenterna lättare.
  • Ett smart serviceprogram för snabb feldiagnos vid service.
  • Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
Tillförlitlig
  • Inklusive avhärdare som skyddar värmeslingan mot förkalkning.
  • Många säkerhetsfunktioner skyddar HDS-trailern mot skador i händelse av fel.
  • Integrerat frostskyddsläge skyddar komponenterna vid kalla temperaturer.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning diesel
Motorfabrikat Yanmar
Motoreffekt (kW/hk) 19 / 26
Flödeshastighet (l/h) 650 - 1300
Tryck (bar/MPa) 100 - 350 / 10 - 35
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h) 9,3
Mått (L × B × H) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Följande ingår

  • Spolhandtag: Industri
  • Högtrycksslang: 30 m
  • Sprutlans: 700 mm
  • Powermunstycke

Standardutrustning

  • Varvtalsreglering
Användningsområden
  • Kommunal sektor (t ex rengöring av öppna platser, trafikleder, klottersanering och borttagning av tuggummi).
  • Byggarbetsplatser (t ex rengöring av entreprenadmaskiner, byggnadsställningar och utrustning).
  • Industri (t ex avlägsna färg och beläggningar, massaindustri).
