HDS Trailer HDS 9/50 De Tr1
Självförsörjande hetvattentvätt med 500 bars tryck! HDS 9/50 trailer med kraftfull dieselmotor är det perfekta valet för byggarbetsplatser, inom industrin eller inom den kommunala sektorn.
HDS 9/50 tillhör kategorin mobila högtryckssläp och genererar hetvatten med ett tryck på 500 bar. Med den kraftfulla dieselmotorn fungerar maskinen helt oberoende av ström och vatten.
Egenskaper och fördelar
Maximal effektivitetHögeffektiv panna. Vattenkyld elmoter använder motorns värme för att förvärma vattnet Miljövänlig drift och låga driftkostnader tack vare Kärcher eco!efficiency-läge.
Enkel manövreringMaskinen är enkel att använda med hjälp av en central på/av-knapp. Lätt att installera tack vare två slangupprullare. Säker förvaring av skyddsutrustning, tillbehör och rengöringsmedel.
SjälvförsörjandeStor vattentank på 500 liter för rengöring upp till 30 min med full effekt. Med 100-liters dieseltank; perfekt för långa perioder av användning. Kraftfulla Yanmar dieselmotorer tillåter att maskinen kan användas oberoende av strömkälla.
Mycket flexibel
- Konfigurermöjligheten gör det möjligt att anpassa släpet efter kundens behov.
- Finns som Skid utförande (endast monterad på metallram) samt en Cab-modell utan kåpor (öppen variant med släp).
Lätt service
- En stor kåpa gör det lätt för servicepersonal att komma åt de inre komponenterna lättare.
- Ett smart serviceprogram för snabb feldiagnos vid service.
- Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
Tillförlitlig
- Inklusive avhärdare som skyddar värmeslingan mot förkalkning.
- Många säkerhetsfunktioner skyddar HDS-trailern mot skador i händelse av fel.
- Integrerat frostskyddsläge skyddar komponenterna vid kalla temperaturer.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|diesel
|Motorfabrikat
|Yanmar
|Motoreffekt (kW/hk)
|19 / 26
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 900
|Tryck (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|7,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Följande ingår
- Spolhandtag: Industri
- Högtrycksslang: 30 m
- Sprutlans: 700 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Varvtalsreglering
Användningsområden
- Kommunal sektor (t ex rengöring av öppna platser, trafikleder, klottersanering och borttagning av tuggummi).
- Byggarbetsplatser (t ex rengöring av entreprenadmaskiner, byggnadsställningar och utrustning).
- Industri (t ex avlägsna färg och beläggningar, massaindustri).
Konfigurerbara komponenter
