Maximal effektivitet Högeffektiv panna. Vattenkyld elmoter använder motorns värme för att förvärma vattnet Miljövänlig drift och låga driftkostnader tack vare Kärcher eco!efficiency -läge. Högeffektiv panna. Vattenkyld elmoter använder motorns värme för att förvärma vattnet Miljövänlig drift och låga driftkostnader tack vare Kärcher-läge.

Enkel manövrering Maskinen är enkel att använda med hjälp av en central på/av-knapp. Lätt att installera tack vare två slangupprullare. Säker förvaring av skyddsutrustning, tillbehör och rengöringsmedel. Maskinen är enkel att använda med hjälp av en central på/av-knapp. Lätt att installera tack vare två slangupprullare. Säker förvaring av skyddsutrustning, tillbehör och rengöringsmedel.