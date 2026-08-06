Högtryckstvätt HDS 8/18-4 Classic
HDS 8/18-4 C Classic är en hetvattentvätt i kompaktklassen med vevaxelpump, kraftfull 4-polig motor och robust ram av stålrör – erbjuder enastående pris och prestanda.
Stor robusthet och en utmärkt pris-prestanda-kombination: HDS 8/18-4 C Classic är en hetvattentvätt i kompaktklassen med en kraftfull 4-polig motor. Vevaxelpumpen bygger upp högt tryck och möjliggör effektiv och snabb rengöring för ett brett spektrum av uppgifter med den beprövade Classic-högtryckspistolen. Trycket och vattenflödet kan justeras efter behov. Det integrerade vattenfiltret håller smutspartiklar borta från pumpen och minskar driftstoppen. Hetvattentekniken löser effektivt upp smörjmedel och minskar behovet av rengöringsmedel.Den högst pålitliga och underhållsvänliga HDS 8/18-4 C Classic är utformad för daglig användning under tuffa förhållanden, oavsett om det är på byggarbetsplatser eller inom jordbruk, fordons- eller transportindustrin. Den robusta ramen av stålrör skyddar mot stötar, och punkteringssäkra hjul ger hög manövrerbarhet. Maskinen kan också lyftas med kran tack vare en lyftpunkt. Den 30-liters stora bränsletanken möjliggör mycket långa driftstider. Det finns också ett förvaringsfack för tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Robust och hållbarEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
TillförlitligRobust vevaxelpump i beprövad Kärcher kvalitet. Beprövad säkerhetsteknik såsom termo- och säkerhetsventil och vattenfilter.
Effektiv brännarteknikHög grad av effektivitet med låga utsläpp och lång livslängd Långa arbetspass möjliga tack vare 30L bränsletank I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
Utmärkt mobilitet
- Punkteringsfria stora hjul för säker förflyttning även på ojämna underlag
- Med krok för enkel transport med kran
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|300 - 800
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tryck (bar)
|235
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Effekt (kW)
|5,5
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,2
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|4,2
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|30
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|123,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|133,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Följande ingår
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem