Stor robusthet och en utmärkt pris-prestanda-kombination: HDS 8/18-4 C Classic är en hetvattentvätt i kompaktklassen med en kraftfull 4-polig motor. Vevaxelpumpen bygger upp högt tryck och möjliggör effektiv och snabb rengöring för ett brett spektrum av uppgifter med den beprövade Classic-högtryckspistolen. Trycket och vattenflödet kan justeras efter behov. Det integrerade vattenfiltret håller smutspartiklar borta från pumpen och minskar driftstoppen. Hetvattentekniken löser effektivt upp smörjmedel och minskar behovet av rengöringsmedel.Den högst pålitliga och underhållsvänliga HDS 8/18-4 C Classic är utformad för daglig användning under tuffa förhållanden, oavsett om det är på byggarbetsplatser eller inom jordbruk, fordons- eller transportindustrin. Den robusta ramen av stålrör skyddar mot stötar, och punkteringssäkra hjul ger hög manövrerbarhet. Maskinen kan också lyftas med kran tack vare en lyftpunkt. Den 30-liters stora bränsletanken möjliggör mycket långa driftstider. Det finns också ett förvaringsfack för tillbehör.