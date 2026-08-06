HD Trailer HD trailer
Mobil och fristående lösning för långa arbetspass med högtrycksrengöring på byggarbetsplatser och i kommunal verksamhet: HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 med Honda bensinmotor (EU STEG V) och 1 000 liters vattentank.
Vår robusta och mobila, ouppvärmda trailer HD 9/23 Ge Tr1 klarar alla krävande arbetsuppgifter med högtrycksrengöring som ofta förekommer inom t.ex. byggbranschen eller i det dagliga arbetet i kommunal verksamhet – även om extern ström- och vattenförsörjning saknas. Maskinen är helt fristående tack vare en kraftfull och driftsäker Honda bensinmotor (EU STEG V) och en vattentank på 1 000 liters. Med ett arbetstryck på 230 bar och ett vattenflöde på 930 liter/timme finns tillräcklig rengöringskapacitet för även hårt sittande smuts. Maskinen har dessutom fördelaktiga egenskaper som exempelvis det ergonomiska spolhandtaget EASY!Force. Enkel hantering och många förvaringsmöjligheter gör maskinen enastående användarvänlig. På begäran finns nu även andra konfigurationsvarianter av maskinen, som t.ex. en Cab-version med inbyggd slangvinda baktill.
Egenskaper och fördelar
Oberoende av extern ström- eller vattenförsörjning
- Yanmar dieselmotor eller Honda bensinmotor (båda EU STEG V) för oberoende arbete.
- 1 000 liters vattentank för minst en timmes arbete med full effekt.
- Integrerat släpvagnskoncept för stor rörlighet och maximalt oberoende.
Enkel och bekväm användning
- Mycket enkel att använda och därigenom idealisk för uthyrning.
- Bekväm utrustning med elstart för motorn och slangvinda som tillval.
- Förvaringsfack i bakre delen för förvaring av bränslebehållare och tillbehör.
Robust konstruktion för krävande arbetsförhållanden
- Driftsäker, beprövad och testad högtrycksteknik från Kärcher med lång livslängd.
- Stötskydd och bakre presenning för skydd av maskinen finns som tillvalsutrustning.
- Det integrerade frostskyddssystemet möjliggör arbete året runt.
Flera konfigurationer är möjliga
- Flexibla, anpassade konfigurationer för kundens individuella krav.
- Som tillval finns en Cab-version för användning på plattformar eller installation i fordon.
- På begäran kan tankarna även lackeras i kundanpassade färger.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|400 - 930
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorfabrikat
|Honda
|Motortyp
|GX 390
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|600
|Mått (L × B × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Servo Control
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
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Användningsområden
- Mobil högtrycksrengöring inom byggbranschen, t.ex. av entreprenadmaskiner och fordon
- För uthyrning av företag inom maskinuthyrning för olika rengöringsuppgifter
- Idealisk för rengöringsentreprenörer, t.ex. för borttagning av graffiti
- Mobil högtrycksrengöring inom kommunal verksamhet, t.ex. i parker
Konfigurerbara komponenter
Konfigurerbara komponenter