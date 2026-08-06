Vår robusta och mobila, ouppvärmda trailer HD 9/23 Ge Tr1 klarar alla krävande arbetsuppgifter med högtrycksrengöring som ofta förekommer inom t.ex. byggbranschen eller i det dagliga arbetet i kommunal verksamhet – även om extern ström- och vattenförsörjning saknas. Maskinen är helt fristående tack vare en kraftfull och driftsäker Honda bensinmotor (EU STEG V) och en vattentank på 1 000 liters. Med ett arbetstryck på 230 bar och ett vattenflöde på 930 liter/timme finns tillräcklig rengöringskapacitet för även hårt sittande smuts. Maskinen har dessutom fördelaktiga egenskaper som exempelvis det ergonomiska spolhandtaget EASY!Force. Enkel hantering och många förvaringsmöjligheter gör maskinen enastående användarvänlig. På begäran finns nu även andra konfigurationsvarianter av maskinen, som t.ex. en Cab-version med inbyggd slangvinda baktill.