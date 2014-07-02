Högtryckstvätt HD 10/16-4 Cage Ex

Nya HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) i ett explosionsskyddat utförande är särskilt framtagen av Kärcher, världens största tillverkare av högtryckstvättar, för användning i riskområden.

Maskinen uppfyller alla krav på ökad säkerhet. Såväl maskinen som tillbehören uppfyller kraven för användning i explosionsfarliga miljöer. HD 10/16-4 Cage Ex är godkänd för temperaturklass T3. Maskinen är godkänd för användning i explosionsfarliga miljöer upp till en antändningstemperatur på 200 °C. HD 10/16-4 Cage Ex är idealisk för användning på platser där det inte går att använda vanliga högtryckstvättar, t.ex. inom offshore- eller kemiindustrin.

Egenskaper och fördelar
För längre livslängd
  • Vevaxelpump med keramiska kolvar
  • 4-polig, luftkyld motor
  • 50°C max.
Pulverlackerad bur
  • Robust stålbur
  • Integrerat fästpunkt för kran
  • Skyddar maskinen mot skador
Explosionskyddat utförande
  • Ledande gummidäck
  • Yttemperaturen alltid under 200 °C.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 1000
Inloppstemperatur (°C) Max. 50
Arbetstryck (bar/MPa) 160 / 16
Max. tryck (bar/MPa) 220 / 22
Effekt (kW) 5,5
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 111
Mått (L × B × H) (mm) 980 x 720 x 1100

Följande ingår

  • Spolhandtag: Elektriskt konduktivt spolhandtag (explosionsskydd)
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Spolrör i rostfritt stål: 1050 mm
  • Spolrör i rostfritt stål, ledande: 1050 mm
  • Powermunstycke
  • Högtrycksspolrör

Standardutrustning

  • Anti-twist-system (AVS)
  • Start-/stoppautomatik
  • Stabil stålrörsram för lastning med truck och kran
Högtryckstvätt HD 10/16-4 Cage Ex
Högtryckstvätt HD 10/16-4 Cage Ex
Högtryckstvätt HD 10/16-4 Cage Ex
Högtryckstvätt HD 10/16-4 Cage Ex
Högtryckstvätt HD 10/16-4 Cage Ex
Tillbehör
Rengöringsmedel