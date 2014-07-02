Högtryckstvätt HD 10/16-4 Cage Ex
Nya HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) i ett explosionsskyddat utförande är särskilt framtagen av Kärcher, världens största tillverkare av högtryckstvättar, för användning i riskområden.
Maskinen uppfyller alla krav på ökad säkerhet. Såväl maskinen som tillbehören uppfyller kraven för användning i explosionsfarliga miljöer. HD 10/16-4 Cage Ex är godkänd för temperaturklass T3. Maskinen är godkänd för användning i explosionsfarliga miljöer upp till en antändningstemperatur på 200 °C. HD 10/16-4 Cage Ex är idealisk för användning på platser där det inte går att använda vanliga högtryckstvättar, t.ex. inom offshore- eller kemiindustrin.
Egenskaper och fördelar
För längre livslängd
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig, luftkyld motor
- 50°C max.
Pulverlackerad bur
- Robust stålbur
- Integrerat fästpunkt för kran
- Skyddar maskinen mot skador
Explosionskyddat utförande
- Ledande gummidäck
- Yttemperaturen alltid under 200 °C.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|1000
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 50
|Arbetstryck (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. tryck (bar/MPa)
|220 / 22
|Effekt (kW)
|5,5
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|111
|Mått (L × B × H) (mm)
|980 x 720 x 1100
Följande ingår
- Spolhandtag: Elektriskt konduktivt spolhandtag (explosionsskydd)
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Spolrör i rostfritt stål: 1050 mm
- Spolrör i rostfritt stål, ledande: 1050 mm
- Powermunstycke
- Högtrycksspolrör
Standardutrustning
- Anti-twist-system (AVS)
- Start-/stoppautomatik
- Stabil stålrörsram för lastning med truck och kran