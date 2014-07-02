Maskinen uppfyller alla krav på ökad säkerhet. Såväl maskinen som tillbehören uppfyller kraven för användning i explosionsfarliga miljöer. HD 10/16-4 Cage Ex är godkänd för temperaturklass T3. Maskinen är godkänd för användning i explosionsfarliga miljöer upp till en antändningstemperatur på 200 °C. HD 10/16-4 Cage Ex är idealisk för användning på platser där det inte går att använda vanliga högtryckstvättar, t.ex. inom offshore- eller kemiindustrin.