Kärchers sortiment består av tre modeller – Classic, Standard och Advanced. Basenheternas mångsidighet och antalet olika tillbehör gör att dessa enheter kan konfigureras i enlighet med kundens önskemål. Den innovativa tekniken och de sofistikerade funktionerna i Kärchers HDC-enheter innebär många fördelar. HDC-sortimentet kännetecknas av maximal prestanda i kombination med enkel användning, hållbarhet och hög säkerhet. Oavsett vilka specifika krav du ställer på en högtryckstvätt hjälper Kärcher gärna till med rådgivning vid planeringen av ditt stationära system.