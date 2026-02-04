Stationär högtryckstvätt HDC Classic
Den perfekta lösningen för regelbundna eller högpresterande rengöring inom många olika områden. För samtidig användning av 2 till 3 tappställen.
Kärchers sortiment består av tre modeller – Classic, Standard och Advanced. Basenheternas mångsidighet och antalet olika tillbehör gör att dessa enheter kan konfigureras i enlighet med kundens önskemål. Den innovativa tekniken och de sofistikerade funktionerna i Kärchers HDC-enheter innebär många fördelar. HDC-sortimentet kännetecknas av maximal prestanda i kombination med enkel användning, hållbarhet och hög säkerhet. Oavsett vilka specifika krav du ställer på en högtryckstvätt hjälper Kärcher gärna till med rådgivning vid planeringen av ditt stationära system.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robust
- Robust maskin som även är lämplig för tyngre arbetsuppgifter.
- Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd
- 4-polig, luftkyld motor
Hög maskinsäkerhet
Permanent installation utan risker: ingen kontaminering eller lösa slangar
- Skydd mot vattenbrist och temperaturövervakning av motor och vatten.
- Skydd mot läckage.
- Automatisk avstängning om den minsta vattenmängden inte uppnås under pumpning.
Individuellt konfigurerbar enhet
Mycket flexibel
Redo för användning på kort tid
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
- För snabb rengöring på olika platser
Redo för användning på kort tid
Robust konstruktion för krävande arbetsförhållanden
- Byggd för daglig användning
- Kan användas under tuffa arbetsförhållanden.
- Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning.
Specifikationer
Tekniska data
|Tryck (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Flödeshastighet (l/h)
|700 / 2000
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 85
|Start av motor
|Soft start
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mått (L × B × H) (mm)
|860 x 595 x 580
Standardutrustning
- Oljesticka
- Oljenivåmätare
- Fyrpolig motor (låghastighetsmaskin)
- Air-cooled motor
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Torrgångsskydd
- Vattentank med flottörventil
- Timräknare
- Servo Control
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- Perfekt för rengöring inom livsmedelsindustrin
- Lantbruk
- Stallrengöring
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Byggnadsentreprenörer