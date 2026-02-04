Stationär högtryckstvätt HDC Standard
Den perfekta lösningen för regelbundna eller högpresterande rengöring inom många olika områden. För samtidig användning av 2 till 8 tappställen.
Kärchers sortiment består av tre modeller – Classic, Standard och Advanced. Basenheternas mångsidighet och antalet olika tillbehör gör att dessa enheter kan konfigureras i enlighet med kundens önskemål. Den innovativa tekniken och de sofistikerade funktionerna i Kärchers HDC-enheter innebär många fördelar. HDC-sortimentet kännetecknas av maximal prestanda i kombination med enkel användning, hållbarhet och hög säkerhet. Oavsett vilka specifika krav du ställer på en högtryckstvätt hjälper Kärcher gärna till med rådgivning vid planeringen av ditt stationära system.
Egenskaper och fördelar
Mycket flexibel
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
Hög maskinsäkerhet
- Skydd mot läckage.
Redo för användning på kort tid
Intelligent pumpstyrning
Specifikationer
Tekniska data
|Tryck (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Flödeshastighet (l/h)
|700 / 8000
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 85
|Start av motor
|Soft start
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mått (L × B × H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Standardutrustning
- Oljesticka
- Oljenivåmätare
- Fyrpolig motor (låghastighetsmaskin)
- Air-cooled motor
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Torrgångsskydd
- Vattentank med flottörventil
- Timräknare
- Servo Control
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- Perfekt för rengöring inom livsmedelsindustrin
- Lantbruk
- Stallrengöring
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
- Rengöring av fordon och maskiner inom fordonsbranschen, industrin och jordbruket
- Byggnadsentreprenörer