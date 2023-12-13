Det är detaljerna som gör kvaliteten

Elektronik som skyddar motorn

Högtryckstvättar med hög kapacitet kan utrustas med ett extra elektroniksystem som stänger av maskinen i händelse av fel:

Automatisk avstängning efter 30 minuters kontinuerlig drift

Upprepad snabb aktivering av pumpen (läckage)

Oregelbundenheter i strömförsörjningen

Läckageskydd:

Vissa högtryckstvättar är utrustade med ett läckageskydd. Om en högtrycksslang eller ett rörledningssystem läcker, stängs pumpen snabbt av.