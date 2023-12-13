Det är detaljerna som gör kvaliteten
Vad gör den automatiska tryckavlastningen för din maskin? Varför förlänger Vattenbristskyddet livslängden på maskinen? Det är de små sakerna som gör skillnaden och en fantastisk högtryckstvätt. Läs mer om Kärchers maskiners innovativa kvalitetsfunktioner.
Finmaskigt vattenfilter
Ett finmaskigt vattenfilter fångar upp fina smutspartiklar från vatteninloppet. Detta skyddar kolvar och tätningar i högtryckstvätten från att skadas.
Tryckströmställare
Tryckströmställaren gör att man kan stänga av högtryckstvättens motor när spolhandtaget stängs. Då skapas inte mer tryck eller buller.
Vattenbristskydd
Vattenbristskyddet stoppar motorn eller bränsletillförseln i hetvattentvättar om det inte finns något vatten eller för lite vatten i vatteninloppet.
Säkerhetsventil
Säkerhetsventilen skyddar högtryckspumpen mot förstörelse när tryckströmställaren eller överströmningsventilen är defekt eller munstycket är igensatt.
Automatisk tryckavlastning
När spolhandtaget stängs, strömmar en liten vattenvolym ut från tryckutrymmet till sugutrymmet, vilket kraftigt reducerar systemets tryck. Detta avlastar alla trycksatta delar. Tack vare denna effekt blir det mindre rekyl när spolhandtaget öppnas igen.
Elektronik som skyddar motorn
Högtryckstvättar med hög kapacitet kan utrustas med ett extra elektroniksystem som stänger av maskinen i händelse av fel:
- Automatisk avstängning efter 30 minuters kontinuerlig drift
- Upprepad snabb aktivering av pumpen (läckage)
- Oregelbundenheter i strömförsörjningen
Läckageskydd:
Vissa högtryckstvättar är utrustade med ett läckageskydd. Om en högtrycksslang eller ett rörledningssystem läcker, stängs pumpen snabbt av.
Tryckmätare
Tryckmätaren visar pumptrycket i pumpen och fungerar som en kontroll för användaren.
Oljenivåmätare
Drivningen och en del av högtryckspumpens kolvar körs i ett oljetråg. Oljetråget måste kontrolleras regelbundet och bytas vid behov.
SDS Högtrycksslang
En särskild högtrycksslang mellan säkerhetsblocket och högtryckspumpen eliminerar/kompenserar för de vibrationer som uppstår i högtryckssystemet med en faktor av 2,5. Dessa kompenseras utan slitage genom den inbyggda elasticiteten hos högtrycksslangen i radikal och vertikal riktning.
Det ger följande fördelar:
- Betydande ökning av livslängden för alla högtrycksbärande komponenter
- Mekanisk lättnad för svetsar och sömmar på värmepannan
- Lågvibrationshantering av sprutenheten gör arbetet bekvämt
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Mekanisk rengöringseffekt
Tid, mekanik, kemi och temperatur är faktorer som påverkar rengöringsresultaten. Vid användning av en högtryckstvätt är den mekaniska faktorn betydande, vilket möjliggör att de återstående faktorerna kan minskas.
Huvudkomponenter i högtryckstvätten
En högtryckstvätt består av flera komponenter, inklusive en motor, en pump, en brännare för varmt vatten och ett hölje. Denna mångsidiga maskin kan användas inom ett brett spektrum av tillämpningar, vilket är skälet till att olika komponenter noggrant monteras för att göra den lämplig för olika ändamål.