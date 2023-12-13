MEKANISK EFFEKT MED HÖGTRYCKSTVÄTT

Sinner Circle

Sinner Circle för rengöring inkluderar de fyra grundläggande faktorerna som spelar en avgörande roll för rengöring med högtryck: Tid, mekanik, kemi och temperatur. Om en eller två faktorer förstoras inom cirkeln, minskas de andra och vice versa.

Vid högtrycksrengöring innebär detta att den mekaniska faktorn förstoras betydligt. Detta möjliggör att tidsfaktorn minimeras. Å andra sidan minskas den mekaniska faktorn, till exempel för en känslig yta som ex. sandsten – samtidigt som de andra faktorerna blir större, som temperatur, kemi och kontaktid. Detta innebär att även känsliga ytor kan rengöras utan skador.