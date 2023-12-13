MEKANISK EFFEKT MED HÖGTRYCKSTVÄTT
Tid, mekanik, kemi och temperatur är faktorer som påverkar rengöringsresultaten. Vid användning av en högtryckstvätt är den mekaniska faktorn betydande, vilket möjliggör att de återstående faktorerna kan minskas.
Sinner Circle
Sinner Circle för rengöring inkluderar de fyra grundläggande faktorerna som spelar en avgörande roll för rengöring med högtryck: Tid, mekanik, kemi och temperatur. Om en eller två faktorer förstoras inom cirkeln, minskas de andra och vice versa.
Vid högtrycksrengöring innebär detta att den mekaniska faktorn förstoras betydligt. Detta möjliggör att tidsfaktorn minimeras. Å andra sidan minskas den mekaniska faktorn, till exempel för en känslig yta som ex. sandsten – samtidigt som de andra faktorerna blir större, som temperatur, kemi och kontaktid. Detta innebär att även känsliga ytor kan rengöras utan skador.
Anslagstryck
Inom högtrycksrengöring specificeras mekaniken som anslagstryck eller kraft per enhetsområde (kg/cm²). Anslagstrycket består av följande faktorer: Flödeshastighet, Munstyckets tryck, Spolavstånd samt vinkel.
Om munstyckets storlek förblir densamma ökar trycket när flödeshastigheten ökar. Vid en lägre flödeshastighet minskar trycket.
Om flödeshastigheten förblir densamma ökar trycket när munstycket blir smalare. Att bredda munstycket minskar trycket.
- Flödeshastighet
- Munstyckets storlek
- Munstyckestryck
- Spolvinkel
- Spolavstånd
Munstyckestryck
Trycket på munstycket definieras av munstyckets storlek och flödeshastigheten hos högtryckstvätten. Det specificeras i bar eller megapascal (MPa). En ökning av munstyckstrycket resulterar endast i en oproportionerligt låg ökning av anslagstrycket. Detta tryck minskar när vattenmängden minskar. Därför är det inte ekonomiskt att välja extremt höga munstyckestryck.
En ökning av anslagstrycket kan uppnås med mindre ansträngning genom att öka vattenmängden.
Pumptrycket motsvarar inte trycket vid högtrycksmunstycket. Pumptrycket avser den maximala effektutgången från pumpen och är vanligtvis 10% till 15% högre än munstyckestrycket.
- Spolavstånd 20 cm, Sprutvinkel 25°
- Anslagstryck i bar
- Munstyckestryck i bar
Flödeshastighet
Vatten används som transportmedel för följande:
- Tryck (rörelseenergi)
- Temperatur (värmeenergi)
- Rengöringsmedel (kemisk energi)
Dessutom påverkar vattenvolymen avlägsnandet av den smuts som gjorts (spolning). Vid lägre flödeshastigheter sprids högtrycksstrålen även med ett måttligt pumptryck (vattendimma), så anslagstrycket som krävs för snabb lossning av smuts är för lågt. Dessutom är den lösa smutsen svår att avlägsna (ingen spolning).
Flödeshastighetens effekt:
- Stora vattenmängder genererar högt påverkningstryck: Högtrycksstrålen sprider sig mindre på långa avstånd (lägre nebulisering).
- Grafen för 1 200 l/h visar detta.
- Den har en brantare lutning än kurvan för 500 l/h.
- Om vattenmängden ökar med 60% från 750 l/h till 1 200 l/h vid en munstyckestryck på cirka 80 bar, ökar anslagstrycket med nästan 100%.
- Anslagstryck i bar
- Spolavstånd
- Liter per timme
Kom ihåg: Om du DUBBLERAR FLÖDESHASTIGHETEN kommer du att TREDUBBLA STRÅLENS BREDD.
Spolvinkel
Spolvinkeln hos högtrycksmunstycket är avgörande för att bestämma rengöringsprestandan. Ju mindre spolvinkel, desto större anslagsstryck (till exempel 0° punktstråle); ju större spolvinkel, desto lägre anslagsstryck (till exempel 40° flack stråle). Spolavståndet påverkar också anslagsstrycket. När spolavståndet ökar minskar anslagsstrycket snabbt.
För att öka rengöringsprestandan utan att ändra anslagsstrycket är det bättre att öka vattenmängden istället för trycket.
1 bar motsvarar ungefär 10 m vattenpelare,
1 bar = 1/10 MPa (megapascal).
Pascal är en fysikalisk enhet som anger tryck.
- Flödeshastighet
- Spolvinkel
- Anslagsstryck
- Spolavstånd
- Spolvinkel
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Vikten av detaljer
Det är de små sakerna som gör skillnaden, och uppmärksamheten på detaljer som gör en högtryckstvätt utmärkt. Läs mer om Kärchers innovativa kvalitetsfunktioner.
Huvudkomponenter
En högtryckstvätt består av flera komponenter, inklusive en motor, en pump, en brännare för varmt vatten och ett hölje. Denna mångsidiga maskin kan användas i många olika sammanhang, vilket är skälet till att olika komponenter noggrant monteras för att göra den lämplig för olika ändamål.