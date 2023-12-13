Huvudkomponenter i högtryckstvätten

Pumpar

För att trycksätta vattnet behöver högtryckstvätten en pump som kan generera det tryck som krävs. Olika pumptyper kan väljas för trycksättning av vattnet. Valet av pumptyp beror på den vattenvolym som krävs, effekt och avsedd användning.

1. Drivaxelpump

En drivaxelpump har färre rörliga delar. Motorns drivaxel driver den lutande svänghjulet, som förflyttar tre kolvar framåt och bakåt i alternerande rörelse. Fördelarna med drivaxelpumpar är:

Direktdrift (motorhastighet = pumphastighet)

Lätt och kompakt

Få rörliga delar

Enkel att sköta

2. Vevaxelpumpar

Vevaxelpumpar är de största pumparna. En vevaxel omvandlar motorns rotation till en linjär rörelse (lyft- och sugeffekt). Vanligtvis drivs tre kolvar växelvis. Fördelarna med vevarmspumpar är: