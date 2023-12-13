Huvudkomponenter i högtryckstvätten
En högtryckstvätt består av flera komponenter, inklusive en motor, en pump, en brännare för varmt vatten och ett hölje. Denna mångsidiga maskin kan användas i många olika sammanhang, vilket är varför olika komponenter noggrant monteras för att göra den lämplig för olika ändamål.
Elmotorer
Elektriska motorer har antingen 2 eller 4 poler. För varje komplett fasändring roterar rotorn på en 2-polig motor exakt en gång med 360°. Vid en identisk effekt slutför rotorn på en 4-polig motor endast en halv varv per fasändring; dess hastighet är endast 1 400 varv per minut.
1. Cirka 2 800 varv per minut (tvåpolig)
- Högvarvsmaskin
- Lägre kostnad
2. Cirka 1 400 varv per minut (fyrpolig)
- Lågvarvsmaskin
- Längre livslängd på grund av lägre materialslitage
- Bättre sugfunktion
- Lägre bullernivå
- Större kolvar
- Längre förväntad livslängd
Förbränningsmotorer
På platser där strömförsörjning inte är tillgänglig eller otillräcklig används högtryckstvättar i vilka en förbränningsmotor (diesel- eller bensindriven) istället för elmotorn driver högtryckspumpen. Inom denna kategori finns det både kallvattentvättar och hetvattentvättar.
Motorkylning
För att förhindra att högtryckstvätten överhettas krävs kontinuerlig och effektiv motorkylning. Här skiljer vi mellan:
- Luftkylning
- Motorvärmen avleds över kylflänsarna
- Fläkten ger ett kontinuerligt flöde av omgivande kylluft
- Vattenkylning:
- Här leds vattnet först genom en kylslinga av rostfritt stål runt motorhöljet
- Kontinuerlig motorkylning innebär maximal motoreffekt för långa drifttider
Pumpar
För att trycksätta vattnet behöver högtryckstvätten en pump som kan generera det tryck som krävs. Olika pumptyper kan väljas för trycksättning av vattnet. Valet av pumptyp beror på den vattenvolym som krävs, effekt och avsedd användning.
1. Drivaxelpump
En drivaxelpump har färre rörliga delar. Motorns drivaxel driver den lutande svänghjulet, som förflyttar tre kolvar framåt och bakåt i alternerande rörelse. Fördelarna med drivaxelpumpar är:
- Direktdrift (motorhastighet = pumphastighet)
- Lätt och kompakt
- Få rörliga delar
- Enkel att sköta
2. Vevaxelpumpar
Vevaxelpumpar är de största pumparna. En vevaxel omvandlar motorns rotation till en linjär rörelse (lyft- och sugeffekt). Vanligtvis drivs tre kolvar växelvis. Fördelarna med vevarmspumpar är:
- Stora vattenvolymer tack vare långa slag och stor kolvdiameter
- Goda sugegenskaper
- Lång livslängd – låg hastighet tack vare transmissionsväxel
- Enklare att underhålla
- Ekonomisk från cirka 1700 l/h och 250 bar
Pumpmaterial
Mässing
Professionella högtryckstvättar från Kärcher har ett topplock i mässing. Detta gör dom motståndskraftiga mot högtryck och mycket korrosionsbeständiga.
ECOBRASS®
Den speciella mässingslegeringen med handelsnamnet ECOBRASS® används inom speciella användningsområden ex. inom livsmedelsindustri, arbete på varv eller på fartyg.
Egenskaper:
- Mycket motståndskraftigt mot högtryck
- Mycket motståndskraftigt mot höga temperaturer
- Högsta korrosionsbeständighet
- Fri från bly och nickel
- Kan användas med saltvatten (rensköljning krävs)
Typer av kolvar
Beroende på modell och prestandaklass används olika material för högtryckstvättarnas kolvar. Eftersom vatten är mycket aggressivt, måste vattenförande delar av kolven förstärkas för att säkerställa en lång livslängd.
Rostfritt stål, vakuumhärdat.
Korrosionsbeständig, mycket slät yta för att tätningarna ska få lång livslängd.
Rostfritt stål med keramisk beläggning på vattensidan.
Långvarig, mer motståndskraftig mot slitage (repor) från mineraler i vattnet.
Härdat nitrerat stål med keramisk hylsa.
Mycket robust, även vid temperaturförändringar.
Brännarsystem
Så snart maskinen är inställd på varmvattendrift, skapas en tändning i brännarens lock mellan tändelektroderna. Med hjälp av bränslepumpen transporteras dieselbränsle till bränsleinsprutningsmunstycket och sprids i form av en spray. Under denna process antänds bränslet. Samtidigt säkerställs nödvändig lufttillförsel via turbofläkten (observera rotationsriktningen) för att skapa en kraftfull låga. Lågan fladdrar runt chamottebottnen och rör sig uppåt mellan de dubbla spiralerna. Detta gör att önskad temperatur uppnås på bara några sekunder. Lufttillförseln bidrar också till att kyla den dubbelväggiga manteln på hetvattenpannan.
1. Dubbel väggmantel för hetvattenpanna
2. Avgasmunstycke
3. Yttre spole på värmeslinga
4. Inre värmeslinga
5. Lufttillförsel från pumpen
6. Lufttillförsel till spolhandtaget
7. Lufttillförsel från fläkten
Certifierade
Den oberoende europeiska organisationen European Cleaning Machines Association certifierade Kärcher som världens första leverantör av hetvattentvättar med avseende på effektivitet och överensstämmelse med avgasstandarder. Därför garanteras det att alla HDS-maskiner uppfyller högt ställda testkrav och gränsvärden.
Fördelar
- Brännare med hög effektivitet
- Låg bränsleförbrukning
- Läga utsläpp
Ångsteg
I hetvattenpannan kan temperaturen uppgå till 155 °C (systemtryck). När vattnet rinner ut ur munstycket, överstiger dess temperatur dock inte 100 °C (atmosfäriskt tryck).
Högtrycksstråle med varmvatten: 80 °C
Ångstråle. 155 °C
Fördelar:
- Högre värmetillförsel = bättre avlägsnande av smuts med hög smältpunkt
- Högre temperatur och kondensvärme
- Lägre förbrukning av vatten och kemikalier
mjuk stråle = inget stänk
- Ångstråle för tryckkänsliga och ojämna ytor
- Temperatur uppströms från ångmunstycket 155 °C.
Tryck på 20–40 bar.
- Temperatur direkt nedströms från munstycket 100 °C.
- 93 % vattenånga / 7 % ånga
Hur aktiverar jag ångstadiet?
Steg 1
Sänk vatten- och tryckvolymen till lägsta möjliga
Steg 2
Ställ in ”EASY Operation”- knappen på varmvatten
Steg 3
Välj max. temperatur.
Steg 4
För in ångmunstycket.
Steg 5
Ställ in Servo Controlstyrenheten på max.
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Mekanisk rengöringseffekt
Tid, mekanik, kemi och temperatur är faktorer som påverkar rengöringsresultaten. Vid användning av en högtryckstvätt är den mekaniska faktorn betydande, vilket möjliggör att de återstående faktorerna kan minskas.
Vikten av detaljer
Det är de små sakerna som gör skillnaden, och uppmärksamheten på detaljer som gör en högtryckstvätt utmärkt. Läs mer om Kärchers innovativa kvalitetsfunktioner.