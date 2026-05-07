Industriell dammsugare IVM 40/12-1 H Z22
Mobil industridammsugare i medelklass med en motor för säker dammsugning av fina och grova fasta ämnen i dammklass H. Passar även för användning i ATEX-zon 22.
För universell uppsugning av små till medelstora mängder fina och grova fasta ämnen i industriella miljöer - i ATEX-zon 22: IVM 40/12-1 H Z22 enkelmotor, explosionsskyddad, medelklass industriell dammsugare. Den kraftfulla och pålitliga maskinen fungerar i enfasdrift, är särskilt kompakt, robust och hållbar i design, mycket mobil och manövrerbar och idealisk för applikationer där vissa säkerhetsåtgärder måste följas. Tack vare det innovativa Pull and Clean-filterrengöringssystemet kan det stora stjärnfiltret i dammklass M enkelt, enkelt och bekvämt rengöras under drift. Dammsugaren är dessutom utrustad med ett certifierat H-filter med filterigenkänning och är därför även certifierat för dammklass H. Uppsamlings- och filtertankar är tillverkade av högkvalitativt syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit är tillverkat av hållbart stål.
Egenskaper och fördelar
Certifierad för ATEX Zon 22Explosionssäker industridammsugare för säker dammsugning i ATEX Zon 22.
Dammklass HHela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 för dammklass H För säker uppsugning av fasta föremål och damm i dammklass H
Lågslitage EC-turbinBorstmotorfri konstruktion för drift med minimalt slitage. Lämplig för treskiftsdrift tack vare en minimal livslängd på 5000 timmar.
Manuell pull-and-clean filterrengöring
- Filtret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning
- Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behållarvolym (l)
|40
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Nominell effekt (kW)
|1 x 1,2
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 70
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 40
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|73
|Huvudfilter för damm
|M
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|1,6
|Dammklass sekundärt filter
|H
|Filteryta för sekundärt filter (m²)
|1,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|51
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|51,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Standardutrustning
- Huvudfilter: Stjärnfilter
- Sekundärt filter: Patronfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Användningsområden
- För användning i ATEX zon 22
- För små och mellan stora partiklar i klass H
- För mycket krävande användning, även lämpligt för dammsugning av klibbiga material