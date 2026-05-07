Industriell dammsugare IVM 40/12-1 H Z22

Mobil industridammsugare i medelklass med en motor för säker dammsugning av fina och grova fasta ämnen i dammklass H. Passar även för användning i ATEX-zon 22.

För universell uppsugning av små till medelstora mängder fina och grova fasta ämnen i industriella miljöer - i ATEX-zon 22: IVM 40/12-1 H Z22 enkelmotor, explosionsskyddad, medelklass industriell dammsugare. Den kraftfulla och pålitliga maskinen fungerar i enfasdrift, är särskilt kompakt, robust och hållbar i design, mycket mobil och manövrerbar och idealisk för applikationer där vissa säkerhetsåtgärder måste följas. Tack vare det innovativa Pull and Clean-filterrengöringssystemet kan det stora stjärnfiltret i dammklass M enkelt, enkelt och bekvämt rengöras under drift. Dammsugaren är dessutom utrustad med ett certifierat H-filter med filterigenkänning och är därför även certifierat för dammklass H. Uppsamlings- och filtertankar är tillverkade av högkvalitativt syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit är tillverkat av hållbart stål.

Egenskaper och fördelar
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 H Z22: Certifierad för ATEX Zon 22
Certifierad för ATEX Zon 22
Explosionssäker industridammsugare för säker dammsugning i ATEX Zon 22.
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 H Z22: Dammklass H
Dammklass H
Hela enheten är certifierad i enlighet med DIN EN 60335-2-69 för dammklass H För säker uppsugning av fasta föremål och damm i dammklass H
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 H Z22: Lågslitage EC-turbin
Lågslitage EC-turbin
Borstmotorfri konstruktion för drift med minimalt slitage. Lämplig för treskiftsdrift tack vare en minimal livslängd på 5000 timmar.
Manuell pull-and-clean filterrengöring
  • Filtret rengörs i ett enda steg samtidigt med användning
  • Skonsam filterrengöring genom vändning av luftflödet
Specifikationer

Tekniska data

Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Behållarvolym (l) 40
Behållarmaterial Rostfritt stål
Nominell effekt (kW) 1 x 1,2
Typ av uppsugning Elektrisk
Nominell diameter på anslutning ID 70
Nominell diameter på tillbehör ID 40
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 73
Huvudfilter för damm M
Filteryta för huvudfilter (m²) 1,6
Dammklass sekundärt filter H
Filteryta för sekundärt filter (m²) 1,6
Vikt utan tillbehör (kg) 51
Vikt inkl. förpackning (kg) 51,8
Mått (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1140

Standardutrustning

  • Huvudfilter: Stjärnfilter
  • Sekundärt filter: Patronfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Industriell dammsugare IVM 40/12-1 H Z22
Användningsområden
  • För användning i ATEX zon 22
  • För små och mellan stora partiklar i klass H
  • För mycket krävande användning, även lämpligt för dammsugning av klibbiga material
Tillbehör