För universell uppsugning av små till medelstora mängder fina och grova fasta ämnen i industriella miljöer - i ATEX-zon 22: IVM 40/12-1 H Z22 enkelmotor, explosionsskyddad, medelklass industriell dammsugare. Den kraftfulla och pålitliga maskinen fungerar i enfasdrift, är särskilt kompakt, robust och hållbar i design, mycket mobil och manövrerbar och idealisk för applikationer där vissa säkerhetsåtgärder måste följas. Tack vare det innovativa Pull and Clean-filterrengöringssystemet kan det stora stjärnfiltret i dammklass M enkelt, enkelt och bekvämt rengöras under drift. Dammsugaren är dessutom utrustad med ett certifierat H-filter med filterigenkänning och är därför även certifierat för dammklass H. Uppsamlings- och filtertankar är tillverkade av högkvalitativt syrabeständigt rostfritt stål, medan chassit är tillverkat av hållbart stål.